Συρία: Αντάρτες έκαψαν τον τάφο του πατέρα του Μπασάρ αλ Άσαντ

Ο τάφος του πατέρα του ανατραπέντος Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, Χαφέζ, πυρπολήθηκε στη γενέτειρά του, την πόλη Καρντάχα, σύμφωνα με πλάνα του AFP που τραβήχτηκαν την Τετάρτη.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεω ανέφερε ότι μαχητές των ανταρτών, φορώντας στολές παραλλαγής και άλλοι νεαροί άνδρες παρακολουθούσαν τον τάφο του Χαφέζ αλ Άσαντ, πατέρα του Μπασάρ αλ Άσαντ, να καίγεται.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που παρακολουθεί τον πόλεμο δήλωσε στο AFP ότι οι αντάρτες έβαλαν φωτιά στο μαυσωλείο, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά της Λαττάκειας, της κοινότητας των Αλαουιτών του Άσαντ.

Armed militants set fire to the tomb of the late Syrian President Hafez al-Assad in Qardaha.



