Συναγερμός στο Ταζ Μαχάλ καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα.

Οι δυνάμεις ασφαλείας εκκενώνουν το κτίριο από τους επισκέπτες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστος τηλεφώνησε και είπε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα μέσα στο ιστορικό μνημείο.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, μια ομάδα της Αστυνομίας και της CISF, η οποία προστατεύει το μνημείο, ξεκίνησε εντατική έρευνα μέσα στις εγκαταστάσεις του Ταζ Μαχάλ.

Σύμφωνα με τους Hindustan Times, περίπου 1.000 επισκέπτες βρίσκονταν στο Ταζ Μαχάλ, οι οποίοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τις εγκαταστάσεις.

Οι δυτικές και οι ανατολικές πύλες του μνημείου έκλεισαν αμέσως. Ο Shiv Ram Yadav, επικεφαλής της αστυνομίας, δήλωσε ότι η τοποθεσία από την οποία κάλεσε ο άγνωστος έχει εντοπιστεί στο Firozabad.

«Λάβαμε πληροφορίες από την αίθουσα ελέγχου ότι ένας άντρας τους τηλεφώνησε λέγοντας ότι υπάρχουν διαφορές στις στρατιωτικές προσλήψεις και ότι ο ίδιος δεν είχε στρατολογηθεί. Ανέφερε ότι έχει τοποθετηθεί μια βόμβα στο Ταζ Μαχάλ που θα εκραγεί σύντομα. Γίνεται έλεγχος ασφαλείας στο μνημείο», πρόσθεσε.

#Agra: Taj Mahal premises cleared for search operations by CISF and ASI after a call at police control room to blow up the monument. pic.twitter.com/tG56uIaNXr