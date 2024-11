Στόρμι Ντάνιελς: «Ένα ασήμαντο μικρό παιδί» ο Τραμπ – Σοκαρισμένη με την επανεκλογή του

Καλεσμένη στην εκπομπή Good Morning America του δικτύου ABC ήταν η Στόρμι Ντάνιελς, η πρώην ηθοποιός ερωτικών ταινιών που είχε διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στις νομικές περιπέτειες του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρώην και πλέον εκ νέου πρόεδρος των ΗΠΑ είχε κριθεί ένοχος τον περασμένο Μάιο σε 34 κατηγορίες που αφορούν υπόθεση χρηματισμού, με την απόφαση της ποινής να εκκρεμεί.

Ο δικαστής Χουάν Μέρτσαν δήλωσε ότι, λόγω της «μοναδικής πολυπλοκότητας» της υπόθεσης, η απόφαση της ποινής δεν ήταν δυνατόν να εκδοθεί πριν τις εκλογές. Επισήμανε, μάλιστα, ότι αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των ΗΠΑ που πρώην πρόεδρος καταδικάζεται για ποινικό αδίκημα, γεγονός που καθιστά τη διαδικασία εξαιρετικά απαιτητική.

'Who knows what goes on in the mind of a lunatic.'



