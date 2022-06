Στο Κίεβο ξανά η φον ντερ Λάιεν- Συνάντηση με Ζελένσκι, για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

Το Κίεβο επισκέφθηκε, ξανά, σήμερα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προκειμένου να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στην ουκρανική πρωτεύουσα με μια ανάρτηση στο Twitter. «Με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα αξιολογήσω την κοινή δουλειά που χρειάζεται για την ανοικοδόμηση και για την πρόοδο που έχει κάνει η Ουκρανία στο ευρωπαϊκό μονοπάτι της», έγραψε η φον ντερ Λάιεν στην ανάρτησή της.

«Η Ευρώπη μαζί σας», συμπλήρωσε στο tweet της, στα ουκρανικά η πρόεδρος της Κομισιόν.

