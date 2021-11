Σπάνια πρώτη έκδοση του Αμερικανικού Συντάγματος πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ 43 εκατ. δολ.

Μια σπάνια πρώτη έκδοση του Αμερικανικού Συντάγματος των ΗΠΑ πωλήθηκε στον οίκο Sotheby's στη Νέα Υόρκη έναντι 43,2 εκατ. δολ., τιμή ρεκόρ για έγγραφο ή βιβλίο που πωλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία.

Ο ανώνυμος πλειοδότης κατάφερε να υπερτερήσει μιας ομάδας 17.000 οπαδών των κρυπτονομισμάτων από όλο τον κόσμο, που έκαναν crowdfunding για να αγοράσουν την έκδοση την τελευταία εβδομάδα.

Το έγγραφο είναι ένα από τα 13 γνωστά αντίτυπα που υπάρχουν και ένα από τα δύο που ανήκει σε ιδιώτη.

Αυτή η έκδοση του Αμερικανικού Συντάγματος πουλήθηκε τελευταία φορά το 1988, όταν ο κατασκευαστής ακινήτων και συλλέκτης S. Howard Goldman την αγόρασε σε δημοπρασία για 165.000 δολάρια.

Τα έσοδα από την πώληση της Πέμπτης θα διατεθούν για ένα ίδρυμα της χήρας του Goldman, Dorothy Tapper Goldman, για την περαιτέρω κατανόηση των συνταγματικών αρχών.

«Η αποψινή πώληση αυτής της εξαιρετικά σπάνιας και σημαντικής έκδοσης του Συντάγματος είναι μια μνημειώδης και ιστορική περίσταση», δήλωσε ο Selby Kiffer, ειδικός του Sotheby's για βιβλία και χειρόγραφα.

Ο Kiffer είπε ότι το αποτέλεσμα της δημοπρασίας αντικατοπτρίζει πόσο επίκαιρο παραμένει το Σύνταγμα, «όχι μόνο για την Αμερική αλλά και για την παγκόσμια δημοκρατία».

Η ConstitutionDAO ανακοίνωσε το σχέδιό της να συγκεντρώσει εκατομμύρια δολάρια μέσω crowdfunding για να αγοράσει την έκδοση του Συντάγματος, στις 12 Νοεμβρίου μέσω Twitter.

Χθες έγραψε στο Twitter ότι δεν καταφέραμε να αποκτήσουμε την έκδοση. «Ήμασταν η πρώτη DAO (αποκεντρωμένη αυτόνομη οργάνωση) με τους οποίους συνεργάστηκε η Sothebys, αλλά είμαστε σίγουροι ότι δεν θα είμαστε η τελευταία».

Το προηγούμενο ρεκόρ δημοπρασίας για ένα βιβλίο ή ένα χειρόγραφο σημειώθηκε το 1994 όταν ο Μπιλ Γκέιτς αγόρασε τον Codex Leicester του Λεονάρντο ντα Βίντσι στον οίκο Christie's για 30,8 εκατομμύρια δολάρια.

We didn't get the Constitution, but we made history nonetheless.



We broke records for the largest crowdfund for a physical object and most money crowdfunded in 72h, which will of course be refunded to everyone who participated.



To all our 17,437 contributors, THANK YOU ❤️