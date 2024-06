Singapore Airlines: Αποζημιώσεις ύψους 10.000 δολαρίων σε κάθε τραυματία από τις αναταράξεις

Αποζημίωσες ύψους 10.000 δολαρίων δίνει η Singapore Airlines σε κάθε επιβάτη που τραυματίστηκε ελαφρά τον περασμένο μήνα στην πτήση η οποία αντιμετώπισε ισχυρές αναταράξεις, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.

Οι επιβάτες που υπέστησαν σοβαρότερα τραύματα «κλήθηκαν να συζητήσουν μια προσφορά αποζημίωσης προσαρμοσμένη στην ειδική κατάστασή τους όταν θα αισθανθούν καλά και έτοιμοι να το πράξουν», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αεροπορική εταιρεία Singapore Airlines.

Ένας 73χρονος Βρετανός έχασε τη ζωή του και περισσότεροι από εκατό άνθρωποι τραυματίστηκαν, μερικοί στη σπονδυλική στήλη και στο κρανίο, σε μια πτήση που είχε αναχωρήσει από το Λονδίνο και πραγματοποίησε προσγείωση έκτακτης ανάγκης στην Μπανγκόκ στα τέλη Μαΐου αφού αντιμετώπισε ισχυρές αναταράξεις.

Το Boeing 777 με προορισμό τη Σιγκαπούρη μετέφερε 211 επιβάτες και 18μελές πλήρωμα. Δεκάδες από τους ανθρώπους αυτούς χρειάστηκε να νοσηλευθούν.

Grim footage from the Singapore Airlines Boeing 777 flight from London to SG. Passengers were flung to the ceiling when it experienced a 7,000 ft drop. pic.twitter.com/iqsefWFELG

«Στους επιβάτες που υπέστησαν σοβαρά τραύματα και οι οποίοι έχουν ανάγκη μακροπρόθεσμης ιατρικής φροντίδας και ζητούν οικονομική βοήθεια, προσφέρεται προκαταβολή 25.000 δολαρίων (23.217 ευρώ) για να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες τους», διευκρινίζει η Singapore Airlines.

«Το ποσό αυτό θα αποτελέσει μέρος της τελικής αποζημίωσης που θα λάβουν αυτοί οι επιβάτες».

Η Singapore Airlines είχε ήδη προσφέρει 1.000 δολάρια Σιγκαπούρης (686 ευρώ) σε κάθε επιβάτη της πτήσης που αναχώρησε από την Μπανγκόκ μετά το επεισόδιο για να καλύψει τις άμεσες δαπάνες τους. Η εταιρεία ανέλαβε επίσης τα ιατρικά έξοδα των τραυματιών επιβατών και οργάνωσε το ταξίδι συγγενών τους στην Μπανγκόκ γι' αυτούς που το ζήτησαν.

Το Boeing 777-300ER είχε κάνει βουτιά 1.800 μέτρων μέσα σε μερικά λεπτά και τόσο ξαφνικά ώστε οι επιβάτες είπαν πως δεν είχαν το χρόνο να δέσουν τις ζώνες τους.

Η εταιρεία θα επιστρέψει επίσης το ποσό του αεροπορικού εισιτηρίου σε όλους τους επιβάτες της εν λόγω πτήσης, περιλαμβανομένων αυτών που δεν τραυματίστηκαν. «Όλοι οι επιβάτες θα λάβουν επίσης αποζημίωση καθυστέρησης σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ηνωμένου Βασιλείου», διευκρίνισε ο αερομεταφορέας.

Crazy footage shows the aftermath of a Singapore Airlines plane that suffered extreme turbulence during a flight from London. Tragically, one person, a 73-year-old British man, died, "likely" from a heart attack.



53 passengers and one crew member were also Injured during the… pic.twitter.com/ccNbLJtIc2