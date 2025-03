Σερβία: Άναψαν καπνογόνα μέσα στο κοινοβούλιο - Υπέστη εγκεφαλικό μία βουλευτής

Με μαύρους καπνούς γέμισε η αίθουσα συνεδριάσεων της βουλής στη Σερβία, ως κίνηση αντίδρασης από την αντιπολίτευση.

Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης αντέδρασαν στην ημερήσια διάταξη που υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία και προσπάθησαν να διακόψουν την συνεδρίαση, πετώντας καπνογόνα, ανάβοντας πυρσούς και εκσφενδονίζοντας αυγά κατά των βουλευτών της συμπολίτευσης.

Σύμφωνα με το Reuters, η Τζασμίνα Ομπράντοβιτς, μέλος του κόμματος SNS, υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Οι διαδηλώσεις οι οποίες προκλήθηκαν από την κατάρρευση της οροφής ενός σιδηροδρομικού σταθμού που σκότωσε 15 ανθρώπους πριν από τέσσερις μήνες, έχουν μετατραπεί στη μεγαλύτερη απειλή για τη σερβική κυβέρνηση» σχολιάζει το πρακτορείo ειδήσεων, Reuters.

Κατά τη διάρκεια της νομοθετικής συνεδρίασης, αφού ο κυβερνητικός συνασπισμός υπό την ηγεσία του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS) ενέκρινε την ημερήσια διάταξη, ορισμένοι πολιτικοί της αντιπολίτευσης έτρεξαν από τις θέσεις τους προς τον πρόεδρο του κοινοβουλίου και συνεπλάκησαν με φρουρούς ασφαλείας.

Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης ανήρτησαν πανό όπου αναγράφονταν «Η Σερβία ξεσηκώνεται για να πέσει το καθεστώς». Από την έναρξη της συνεδρίασης η αντιπολίτευση με σφυρίχτρες και ντουντούκες προσπαθούσε να εμποδίσει την ομαλή εξέλιξη της. Τα κόμματα της Αντιπολίτευσης ζητάνε να αποτελέσει η παραίτηση του πρωθυπουργού Μίλος Βούτσεβιτς, που υπεβλήθη στις 28 Ιανουαρίου, το μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη κάτι που δεν έγινε αποδεκτό από την πλειοψηφία. Αντιθέτως, στην ημερήσια διάταξη τέθηκαν 62 νομοσχέδια γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της αντιπολίτευσης.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο X, δείχνουν την αίθουσα να έχει γεμίσει με μαύρους και ροζ καπνούς, και η ατμόσφαιρα έγινε αποπνικτική. Παρά την έκρυθμη έκβαση της συνεδρίασης, η πρόεδρος της βουλής δεν δέχτηκε να προχωρήσει στη διακοπή της, υποστηρίζοντας, ότι «θα αντισταθεί στην προσπάθεια κατάλυσης της Δημοκρατίας».

Η πρόεδρος της βουλής 'Ανα Μπρναμπιτς ισχυρίζεται ότι κατά την ρίψη καπνογόνων τραυματίστηκε στο κεφάλι μία βουλευτής η οποία η οποία βρίσκεται στο έκτο μήνα εγκυμοσύνης.

