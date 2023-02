Σεισμός στην Τουρκία: Τρεις άνθρωποι διασώθηκαν μετά από 198 ώρες

Ακόμα και, σχεδόν, 200 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό της Δευτέρας 6 Φεβρουαρίου στην Τουρκία οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανούς τρεις ανθρώπους.

Σήμερα το πρωί οι διασώστες στην επαρχία Αντιγιαμάν κατάφεραν να βγάλουν από τα συντρίμμια τον 18χρονο Μουχαμέντ Καφέρ, περίπου 198 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, σύμφωνα με το CNN Türk.

Τα δίκτυα ενημέρωσης έδειξαν τους διασώστες να μεταφέρουν με φορείο τον Καφέρ, με μάσκα οξυγόνου και έναν διασώστη να κρατάει τον ορό που του είχαν βάλει, από τα ερείπια κτιρίου, που είχε καταρρεύσει, σε ασθενοφόρο.

Ο 18χρονος φαίνεται να μπορεί να κουνήσει τα δάχτυλά του, καθώς μεταφέρεται στο ασθενοφόρο.

Νωρίτερα σήμερα το πρωί, οι διασώστες ανέσυραν ζωντανούς δύο αδελφούς από τα ερείπια πολυκατοικίας στην γειτονική επαρχία Καχραμανμαράς.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, πρόκειται για τον 17χρονο Μουχαμέντ Ενές Γενινάρ και τον αδελφό του, τον 21χρονο Μπακί Γενινάρ, ο οποίος διασώθηκε ακριβώς έπειτα από αυτόν.

