Σεισμός στην Τουρκία: Μικρά «θαύματα» στα συντρίμμια - Ζωντανή 6χρονη, οκτώ μέρες μετά

Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Τουρκία, αλλά οκτώ μέρες μετά τον φονικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ, οι στιγμές αισιοδοξίας δεν λείπουν. 178 ώρες μετά το «χτύπημα» του Εγκέλαδου, οι διασώστες ανασύρουν ακόμα ζωντανούς απ΄τα χαλάσματα.

Ένα εξάχρονο κορίτσι ανασύρθηκε σήμερα ζωντανό στην επαρχία Αντιγιαμάν. Λίγο νωρίτερα μία γυναίκα, η Σεράπ Ντονμέζ, βγήκε ζωντανή από τα ερείπια πολυκατοικίας που είχε καταρρεύσει στην Αντιόχεια, 176 ώρες μετά τον σεισμό. Στην ίδια πόλη της επαρχίας Χατάι, μια 70χρονη γυναίκα, η Νουράι Γκιουρμπούζ, σώθηκε αφού πέρασε 178 ώρες κάτω από τα συντρίμμια.

Στο μεταξύ διασώστες στην Καχραμανμαράς δήλωσαν ότι έχουν επαφή με μία ηλικιωμένη γυναίκα, την κόρη της και το μωρό της τελευταίας που βρίσκονται εγκλωβισμένες σε δωμάτιο τριώροφου κτιρίου. Ένας ακόμη άνθρωπος πιθανόν να βρίσκεται σε διπλανό δωμάτιο.

Τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να σπάσουν έναν τοίχο για να φτάσουν σε αυτούς, αλλά μία κολώνα τους καθυστερεί. Ισπανοί διασώστες, ο τουρκικός στρατός και η αστυνομία εργάζονται στο κτήριο, το οποίο δεν έχει καταρρεύσει ολοσχερώς.

