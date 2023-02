Σεισμός στην Τουρκία: Διασώστες έβγαλαν γάτα από τα ερείπια κι αυτή δεν φεύγει από το πλευρό τους

Οι διασώστες συνεχίζουν να δίνουν την άνιση μάχη με τον χρόνο, για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων μέσα στα συντρίμμια από τους φονικούς σεισμούς στην Τουρκία και τη Συρία. Και στις επιχειρήσεις τους ανασύρουν ανθρώπους, αλλά και ζώα, τα οποία παγιδεύτηκαν στα ερείπια.

Οι Τούρκοι διασώστες στο Γκαζιάντεπ ανέσυραν μια γάτα κάτω από τα ερείπια και έκτοτε δεν τους άφησε ούτε στιγμή. Το όνομα της γάτας όπως αναφέρουν τοπικές πηγές είναι Rubble.

Σε βίντεο που ανήρτησε η τουρκική εφημερίδα Σαμπάχ και έχει κοινοποιηθεί πολλάκις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνεται ο διασώστης με την γάτα.

