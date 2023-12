Ρούμπι Φράνκι: H YouTuber δήλωσε ένοχη για κακοποίηση των παιδιών της

Η ΥouΤuber Ρούμπι Φράνκι ομολόγησε την ενοχή της στην κατηγορία για κακοποίηση των παιδιών της σε βαθμό κακουργήματος.

H Ρούμπι Φράνκι κατέληξε σε συμφωνία με τους εισαγγελείς, καθώς αντιμετώπιζε κατηγορίες ότι κακοποιούσε τα παιδιά της και τα άφηνε για πολλές ώρες νηστικά. Οι υποθέσεις έγιναν γνωστές όταν ο γιος της δραπέτευσε από το σπίτι. Η ίδια δήλωσε ένοχη επισημαίνοντας πως «νιώθω βαθύτατη λύπη και θλίψη μου για την οικογένειά μου και τα παιδιά μου.

Η πρώην σταρ του YouTube - που κάποτε είχε περισσότερους από δύο εκατομμύρια συνδρομητές στο κανάλι της που ασχολούταν με θέματα γονεϊκότητας και φροντίδας των παιδιών- φορούσε μια φόρμα φυλακής καθώς υπέβαλλε την ομολογία ενοχής της τη Δευτέρα. Παράλληλα, θα καταθέσει εναντίον της συνεργάτιδάς της, Τζόντι Ναν Χίλντεμπραντ

Η καταδίκη της Φράνκι έχει προγραμματιστεί για τις 20 Φεβρουαρίου 2024. Συνελήφθη τον Αύγουστο στο σπίτι της πρώην συνεργάτιδάς της, Τζόντι Ναν Χίλντεμπραντ, μετά την απόδραση του υποσιτισμένου γιου της από το σπίτι, ζητώντας από έναν γείτονα φαγητό και νερό. Και η Χίλντεμπραντ συνελήφθη επίσης και κατηγορήθηκε για κακοποίηση παιδιού.

Ο 12χρονος γιος της Φράνκι είπε στους αστυνομικούς ότι η κ. Χίλντεμπραντ έδεσε με σχοινιά τους αστραγάλους και τους καρπούς του πριν δραπετεύσει από το σπίτι της τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα αρχεία του δικαστηρίου. Το αγόρι χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε πολύ κακή κατάσταση. Ένα δεύτερο παιδί βρέθηκε επίσης υποσιτισμένο και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο μόλις επενέβησαν οι αρχές. Τελικά, τέσσερα από τα έξι παιδιά της τέθηκαν υπό κρατική επιμέλεια.

Μετά τη σύλληψη της Ρούμπι Φράνκι, η μεγαλύτερη κόρη της YouTuber, Σέρι, έγραψε στο Instagram πως αποδόθηκε η δικαιοσύνη και επεσήμανε ότι εδώ και καιρό προσπαθούσε να ενημερώσει τις αρχές για τα όσα συνέβαιναν στην οικογένειά της.

Η Φράνκι έγινε διάσημη στο YouTube το 2015 για το κανάλι της με την ονομασία 8 Passengers που συζητούσε την ανατροφή των έξι παιδιών της. Το κανάλι απενεργοποιήθηκε νωρίτερα φέτος.

