Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του χθες Πέμπτη ενώ μαχόταν μαζί με τους συναδέλφους του για να ελεγχθεί δασική πυρκαγιά στη νότια Ισπανία, όπου περίπου χίλιοι άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ο 44χρονος πυροσβέστης ήταν ανάμεσα στους περίπου 400 που κινητοποιήθηκαν για να κατασβεστεί η πυρκαγιά αυτή, η οποία εκδηλώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο όρος Σιέρα Μπερμέχα, στη νότια επαρχία Μάλαγα, διευκρίνισαν οι περιφερειακές αρχές της Ανδαλουσίας σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν.

«Μπορείτε να φανταστείτε την οδύνη και τη θλίψη μας», είπε η Κάρμεν Κρέσπο, τοπική αξιωματούχος αρμόδια για το περιβάλλον στην Ανδαλουσία, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Αυτή η φωτιά είναι «επικίνδυνη — πολύ επικίνδυνη», επέμεινε, υπογραμμίζοντας τη δυσκολία που ενέχει η προσπάθεια των μελών του ισπανικού πυροσβεστικού σώματος για να την ελέγξουν σε δυσπρόσιτες περιοχές.

Οι πυροσβέστες υποστηρίζονται από 29 πυροσβεστικά αεροσκάφη. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περίπου 1.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους προληπτικά, κυρίως στον δήμο Εστεπόνα, ιδιαίτερα δημοφιλή μεταξύ των βρετανών συνταξιούχων και τουριστών που παραθερίζουν στην Ισπανία. Μιλώντας στην ισπανική δημόσια τηλεόραση TVE, αρκετοί κάτοικοι είπαν πως δεν είχαν στη διάθεσή τους παρά μερικά λεπτά για να φύγουν. Κατά την πυροσβεστική, η προσπάθεια να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά είναι ιδιαίτερα δύσκολη εξαιτίας του ότι υπάρχουν πλαγιές με απότομες κλίσεις και πνέουν ισχυροί άνεμοι, με ριπές ως και 60 χιλιομέτρων την ώρα.

