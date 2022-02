Η κόρη του σεΐχη του Ντουμπάι, που δήλωνε όμηρος σε σειρά βίντεο που προβλήθηκαν πέρυσι, διαβεβαίωσε ότι είναι καλά, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης στο Παρίσι με την Ύπατη Αρμόστρια του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε αδιευκρίνιστη ημερομηνία κατόπιν αιτήματος της πριγκίπισσας Λατίφα, αποκαλύφθηκε την Παρασκευή, ένα χρόνο μετά τη δημοσιοποίηση των βίντεο από τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης όπου φαίνεται να κρατείται παρά τη θέλησή της.

«Η Λατίφα μετέφερε στην Ύπατη Αρμόστρια του ΟΗΕ ότι ήταν καλά και εξέφρασε την επιθυμία της για σεβασμό στην ιδιωτικότητά της», ανέφερε η Μισέλ Μπασελέτ, σε ανάρτησή της στο Twitter, αναρτώντας και σχετική φωτογραφία των δύο γυναικών σε έναν δρόμο του Παρισιού.

Τη συνάντηση οργάνωσε ο νομικός σύμβουλος της πριγκίπισσας και ότι οι δύο γυναίκες είχαν κατ' ιδίαν συνάντηση.

Το γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας δεν απάντησε σε σχετικό αίτημα για τις λεπτομέρειες της συνάντησης.

Η 36χρονης πριγκίπισσα Λατίφα, κόρη του ηγεμόνα του Ντουμπάι, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ αλ-Μακτούμ, είχε πει τον περασμένο Ιούνιο ότι ήταν ελεύθερη να ταξιδέψει.

Η πριγκίπισσα Λατίφα τον Μάρτιο του 2018 έκανε μια ανεπιτυχή προσπάθεια να φύγει από το εμιράτο, δραπετεύοντας με βάρκα, πριν εντοπιστεί και μεταφερθεί πίσω στο εμιράτο.

Τον Φεβρουάριο του 2021, το BBC μετέδωσε βίντεο με την ίδια να αποκαλύπτει ότι είναι όμηρος. «Είμαι όμηρος και αυτή η βίλα έχει μετατραπεί σε φυλακή», φέρεται να λέει σε ένα βίντεο από το κινητό της.

Το γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας, μαζί με ΜΚΟ όπως η Διεθνής Αμνηστία και το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, είχαν παρακολουθήσει στενά το θέμα και αναζήτησαν αποδείξεις ότι η πριγκίπισσα ήταν ακόμα ζωντανή.

Η βασιλική οικογένεια του Ντουμπάι επέμεινε ότι φρόντιζε την πριγκίπισσα Λατίφα στο σπίτι της.

