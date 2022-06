Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ με την βασιλική οικογένεια για πρώτη φορά δημοσίως μετά το Megxit

Ο πρίγκιπας Χάρι με την Μέγκαν Μαρκλ βρέθηκαν ξανά δημοσίως με την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια, για πρώτη φορά μετά από δύο και πλέον χρόνια, στο πλαίσιο των εορτασμών για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ έφτασαν για τη λειτουργία στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου λίγο πριν τον πρίγκιπα Ουίλιαμ με την σύζυγό του, Κέιτ Μίντλετον, οι οποίοι παρευρέθηκαν χωρίς τα παιδιά τους, πρίγκιπα Τζορτζ, πριγκίπισσα Σάρλοτ και πρίγκιπα Λούι.

Ακολούθησαν ο πρίγκιπας της Ουαλίας με την Δούκισσα της Κορνουάλης, με τον Κάρολο να εκπροσωπεί την απούσα βασίλισσα Ελισάβετ, που υποχρεώθηκε να «απρόθυμα» να αποσυρθεί αφού ένιωσε «δυσφορία» κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας των εορτασμών και θα παρακολουθήσει από το σπίτι της στο Ουίνδσορ.

Χάρι και Μέγκαν χαιρέτισαν το πλήθος την ώρα που ανέβαιναν τα σκαλιά της εκκλησίας αλλά η υποδοχή από τον κόσμο είχε ανάμικτα συναισθήματα, με επευφημίες αλλά και αρκετές αποδοκιμασίες, σύμφωνα με το Sky News.

Public cheers for Harry and Meghan as they arrive at church pic.twitter.com/jxJNibPFu2