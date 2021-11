Μια αρχαία ράτσα ιρλανδικής κατσίκας αξιοποιήθηκε για να προστατεύει από πυρκαγιές τους λόφους γύρω από ένα εκ των πιο εύπορων προαστίων του Δουβλίνου.

Οι Old Irish Goats -μια ράτσα που έχει σχεδόν εξαφανιστεί- λατρεύουν να τρώνε τη βλάστηση και το τοπικό συμβούλιο ελπίζει ότι το κοπάδι 25 ζώων θα καταστήσει το βόρειο προάστιο του Δουβλίνου, Howth, λιγότερο ευάλωτο σε φυσικές πυρκαγιές.

Οι οικολόγοι ελπίζουν επίσης ότι η αξιοποίηση θα συμβάλει στην επιβίωση των συγκεκριμένων ζώων, που ως ράτσα έφτασαν στην Ιρλανδία πριν από περίπου 5.000 χρόνια.

«Έχουν μια δουλειά να κάνουν εδώ και μπορούν να την κάνουν καλά», λέει η Melissa Jeuken, που είναι βοσκός για το «σκληρά εργαζόμενο κοπάδι» της με 25 κατσίκες και μωρά.

Οικολόγοι φοβόντουσαν ότι η συγκεκριμένη ράτσα -η οποία αριθμούσε περίπου 250.000 κατσίκες στις αρχές του 1900- είχε εξαφανιστεί μέχρι που βρέθηκαν διάσπαρτες στα δυτικά βουνά του Mulranney, με την ταυτότητά τους να επιβεβαιώνεται από δειγματοληψία DNA στο Trinity College του Δουβλίνου.

Η Melissa Jeuken, που μεγάλωσε στη δυτική Ιρλανδία, είπε ότι το νέο της κοπάδι με κατσίκες, οι οποίες φορούν συσκευές παρακολούθησης GPS στο λαιμό που χτυπούν αν απομακρύνονται, προσαρμόστηκε γρήγορα στο καινούργιο περιβάλλον.

