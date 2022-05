Πόλεμος στην Ουκρανία: Σφυροκόπημα σε Οδησσό και Χερσώνα - Αγωνία για τους αμάχους στη Μαριόπουλη

Δραματικές εξακολουθούν να είναι οι στιγμές που εκτυλίσσονται στην Ουκρανία, με τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις να σφυροκοπούν με πυραύλους το Σάββατο τη νότια και ανατολική χώρα, σύμφωνα με το Κίεβο.

Στον αντίποδα η Μόσχα ανέφερε σήμερα θανάτους αμάχων από επιθέσεις με οβίδες του ουκρανικού στρατού σε χωριά της Χερσώνας. Εν τω μεταξύ, στη Μαριούπολη απομακρύνθηκαν γυναίκες και παιδιά από το εργοστάσιο χάλυβα Azovstal, όπου παραμένουν εδώ και μέρες εγκλωβισμένοι ουκρανοί στρατιώτες και άμαχοι.

Η Μόσχα έχει επικεντρώσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της στο νότιο και στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, αφού απέτυχε να καταλάβει την πρωτεύουσα Κίεβο κατά την επίθεση που έχει εξαπολύσει εδώ και εννέα εβδομάδες, ισοπεδώνοντας πόλεις, προκαλώντας χιλιάδες θανάτους και υποχρεώνοντας περισσότερους από 5 εκατομμύρια ανθρώπους να αναζητήσουν καταφύγιο στο εξωτερικό.

Ο ρωσικός στρατός έχει καταλάβει την Χερσώνα, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της προσαρτημένης χερσονήσου της Κριμαίας, ενώ έχει υπό τον έλεγχό του το μεγαλύτερο τμήμα της Μαριούπολης, μία στρατηγικής σημασίας πόλη-λιμάνι στην Αζοφική Θάλασσα.

Η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη της Μαριούπολης στις 21 Απριλίου, ενώ εκατοντάδες ουκρανοί στρατιώτες και άμαχοι βρήκαν καταφύγιο στο τεράστιο εργοστάσιο χάλυβα Azovstal. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει απευθύνει έκκληση για την επίτευξη συμφωνίας για την εκκένωση του εργοστασίου μέσω «ανθρωπιστικού διαδρόμου». Το Σάββατο, έγινε γνωστό από ουκρανό διοικητή του Τάγματος Αζόφ ότι 20 γυναίκες και παιδιά κατάφεραν να εγκαταλείψουν το χαλυβουργείο.

«Βγάζουμε αμάχους από τα ερείπια χρησιμοποιώντας σχοινιά – Είναι ηλικιωμένοι, γυναίκες και παιδιά», δήλωσε ο Σβιάτοσλαβ Παλαμάρ, περιγράφοντας το σκηνικό καταστροφής στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, το οποίο εκτείνεται σε τέσσερα τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τόσο η ρωσική όσο και η ουκρανική πλευρά σέβονται την κατάπαυση του πυρός στην περιοχή. Εξέφρασε την ελπίδα ότι οι άμαχοι που εγκατέλειψαν το εργοστάσιο θα μεταφερθούν στην Ζαπορίζια, που βρίσκεται στα βορειοδυτικά.

Δεν υπήρξε επίσημη τοποθέτηση ούτε από το Κρεμλίνο ούτε από τον ΟΗΕ. Εκατοντάδες Ουκρανοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στο εργοστάσιο χάλυβα, σύμφωνα με ουκρανούς αξιωματούχους.

Δήμαρχος Μαριούπολης: Οι Ρώσοι σκότωσαν τον διπλάσιο αριθμό αμάχων σε σχέση με τους ναζί

Δραματικό μήνυμα έστειλε, σε συνέντευξή του στο BBC, ο δήμαρχος της πόλης λέγοντας ότι οι πολίτες ακροβατούν καθημερινά μεταξύ ζωής και θανάτου.

Σε άλλες δηλώσεις του, τις οποίες μετέδωσαν ουκρανικά πρακτορεία ειδήσεων, ο Βαντίμ Μποιτσένκο τόνισε ότι οι Ρώσοι σκότωσαν στη Μαριούπολη διπλάσιο αριθμό αμάχων απ' ό,τι οι Γερμανοί ναζί.

