Πόλεμος στην Ουκρανία: «Οι Ρώσοι συνεχίζουν να χτυπούν Κίεβο και Μαριούπολη» - Αλληλοκατηγορίες για τους διαδρόμους εκκένωσης αμάχων

Το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών ισχυρίζεται ότι τα ρωσικά στρατεύματα συνέχισαν να εκτοξεύουν πυραύλους σε πόλεις όπως το Κίεβο και τη Μαριούπολη σήμερα το απόγευμα, παρά τη συμφωνία για ανθρωπιστικούς διαδρόμους με σκοπό την εκκένωση αμάχων.

«Αυτό εμποδίζει την ασφαλή διέλευση Ουκρανών και ξένων πολιτών, καθώς και την παράδοση φαρμάκων και τροφίμων». Από σήμερα το πρωί άνοιξαν έξι ανθρωπιστικοί διάδρομοι στην Ουκρανία, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Αυτό ακολούθησε μια συμφωνημένη κατάπαυση του πυρός για να βοηθήσει τους πολίτες να απομακρυνθούν με ασφάλεια από τις πόλεις Κίεβο, Μαριούπολη, Χάρκοβο και Σούμι.

Ωστόσο, οι διάδρομοι φέρονται να οδηγούν σε μεγάλο βαθμό προς τη Ρωσία ή σε περιοχές που ελέγχονται από τη Ρωσία με την Ουκρανία να χαρακτηρίζει αυτή την τακτική ως απαράδεκτη. Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας κατηγόρησε σήμερα την Ουκρανία ότι δεν συμμορφώνεται με τις συμφωνίες για τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων, προκειμένου να διευκολυνθεί η φυγή των αμάχων, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Στο μεταξύ, βίντεο από το Twitter που αναδημοσιεύει το Sky News καταγράφει τη στιγμή που ρωσικές οβίδες πλήττουν κατοικημένη περιοχή στα περίχωρα του Μικολάιεβο στη νότια Ουκρανία. Το Sky News αναφέρει ότι το βίντεο γυρίστηκε 10 μίλια από το κέντρο της πόλης.

Ξεκίνησε ο τρίτος γύρος διαπραγματεύσεων

Στο μεταξύ, στη Λευκορωσία έφτασε πριν από λίγο η ουκρανική αντιπροσωπεία για την έναρξη του τρίτου γύρου των συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, για την κατάπαυση του πυρός.

Το επίκεντρο των συνομιλιών θα είναι και πάλι οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι, προκειμένου να επιτραπεί στους Ουκρανούς αμάχους να διαφύγουν από τις εμπόλεμες ζώνες καθώς συνεχίζονται οι σφοδροί βομβαρδισμοί των κέντρων των πόλεων στο νότο και στα ανατολικά της Ουκρανίας.

Η προηγούμενη προσπάθεια δημιουργίας ανθρωπιστικών διαδρόμων το Σάββατο κατέρρευσε όταν απέτυχε η κατάπαυση του πυρός.

Negotiations with the Russian Federation. Third round. Beginning at 16.00 Kyiv time. Delegation unchanged... pic.twitter.com/ycfT9LT0tc