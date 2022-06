Πολ Μέισον: Πώς έμπλεξε ο «φίλος» του Γιάνη Βαρουφάκη σε συνωμοσία προπαγάνδας;

Mηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διέρρευσαν σε αμερικανικό ιστότοπο, φέρεται να εμπλέκουν τον Βρετανό δημοσιογράφο και άλλοτε στενή επαφή του Γιάνη Βαρουφάκη, Πολ Μέισον, σε μία επιχείρηση «σίγασης» της ιστοσελίδας The Grayzone μέσω «ανελέητης» αποδυνάμωσης (deplatformin) και «μετωπικής επίθεσης» διά της νομικής οδού.

Κατά το site, το φημολογούμενο σχέδιο αποτελεί μέρος μιας «ευρύτερης προγραμματισμένης επίθεσης» κατά της βρετανικής αριστεράς και μέσων που απηχούσαν θέσεις και απόψεις αυτού του χώρου για τον πόλεμο.

Το Grayzone καταγγέλλει πως ο Μέισον είχε εμπλακεί σε μια κακόβουλη μυστική εκστρατεία με στόχο «να επιστρατεύσει το βρετανικό κράτος και φιλικά, αποκομμένα μέλη των μυστικών υπηρεσιών για να υπονομεύσει, να λογοκρίνει και ακόμα και να διώξει ποινικά αντιπολεμικούς διαφωνούντες.»

Ο Μέισον είχε εργαστεί στο παρελθόν για το Channel 4 και τον Guardian, ενώ στο πρώτο εξάμηνο του 2015 είχε πρόσβαση και επαφή με Έλληνες πολιτικούς, καταγράφοντας την διαπραγμάτευση της τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με τους δανειστές σε ένα ντοκιμαντέρ δικής του παραγωγής με τίτλο This is a Coup, «Αυτό είναι πραξικόπημα».

Ο Μέισον είχε ένα άτυπο «ελευθέρας» από το Μέγαρο Μαξίμου εκείνη την περίοδο που γύρισε το ντοκιμαντέρ. Οι αποκαλύψεις του The Grayzone προκαλούν τώρα και την αντίδραση του αλλοτινού κυβερνητικού εταίρου του Αλέξη Τσίπρα, Γιάνη Βαρουφάκη (βλ. παρακάτω ανακοίνωση).

«Οι ακροαριστεροί αποστάτες ακαδημαϊκοί είναι αυτοί που κυνηγάω»

Σε ένα email που παρουσίασε The Grayzone, ο Μέισον φέρεται να εστιάζει σε μία «μόνιμη επιχείρηση διάψευσης» με στόχο την απαξίωση του ιστότοπου. Σε ένα άλλο email, ο γνωστός δημοσιογράφος δηλώνει πως «οι ακροαριστεροί αποστάτες ακαδημαϊκοί είναι αυτοί που κυνηγάω», και στη συνέχεια τονίζει με ιδιαίτερη ένταση πως ένας από τους φόβους του είναι μια αναδυόμενη «αριστερή αντιιμπεριαλιστική ταυτότητα», η οποία «θα είναι ελκυστική επειδή ο φιλελευθερισμός δεν ξέρει πώς να την αντιμετωπίσει».

. @paulmasonnews 's covert intel-linked plot to destroy The Grayzone exposed @kitklarenberg & @maxblumenthal reveal leaked emails showing Mason & a shady intel contractor planning our “relentless deplatforming” and mapping out a wider assault on the UK left https://t.co/UrKPPfwOvJ

Facebook Twitter

Το κόλπο

Ο Μέισον φέρεται να συνεργάστηκε με τον Αμίλ Καν, «ιδρυτή μιας σκιώδους εταιρείας πληροφοριών», που ονομάζεται Valent Projects, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Στα emails που διέρρευσαν, ο Καν φέρεται να προτείνει στον Μέισον ένα κόλπο που θα κάνει «καταγέλαστο» το Grayzone.

«Ποιος είναι ο Καν;»

Στο παρελθόν, το The Grayzone είχε κατηγορήσει τον Καν πως είχε εκτεταμένη εμπλοκή «στον βρώμικο πόλεμο της Συρίας», κατά τη διάρκεια του οποίου «παρείχε συμβουλές δημοσίων σχέσεων σε τζιχαντιστικές ομάδες, εκπαίδευσε αντικυβερνητικούς ακτιβιστές σε στρατηγικές επικοινωνίας και επέβλεπε μυστικά κολεκτίβες δημοσιογράφων που υποστηρίζονταν από ξένες κυβερνήσεις. Στόχος του ήταν να κατακλύσει τα διεθνή μέσα ενημέρωσης με προπαγάνδα υπέρ της αντιπολίτευσης, να αποσταθεροποιήσει την κυβέρνηση του Μπασάρ Άσαντ και να προετοιμάσει το έδαφος για την αλλαγή καθεστώτος.»

«Αυτό το ηθικά αμφίβολο έργο διεξήχθη για μια πληθώρα συνεργατών του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών, όπως η ARK, μια εταιρεία που ιδρύθηκε από τον φερόμενο ως πράκτορα της MI6 Alistair Harris, και η IncoStrat, η οποία έχει κατηγορηθεί εύλογα για προπαγάνδα» για τους αντάρτες που υποστηρίζονταν από το Ηνωμένο Βασίλειο και τους Σαουδάραβες.

Η επανεφεύρεση του εαυτού του

«Μετά την αποχώρησή του από τη Μέση Ανατολή, ο Καν παρουσιάστηκε ως ειδικός στην αντιμετώπιση της "παραπληροφόρησης" και έκτοτε χρεώνει με μεγάλα ποσά μια σειρά από μεγάλους πελάτες για τις αμφίβολες υπηρεσίες του.»

Το Grayzone κατηγορεί Καν και Μέισον ότι συνομώτησαν για να συγκροτήσουν έναν συνασπισμό παραγόντων επιρροής, συμπεριλαμβανομένου του χρηματοδοτούμενου από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, Bellingcat, το οποίο ο Μέισον περιέγραψε αποκαλυπτικά ως κανάλι «εισρροής πληροφοριών».

Ένας εκ των συμμετεχόντων, που αποτελούσε σύνδεσμο μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας, επικοινώνησε με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να ζητήσει συμβουλές από τη Nina Jankowicz, την έκπτωτη, πρώην επικεφαλής του τμήματος ελέγχου παραπληροφόρησης, στην υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας.

Τι απαντά ο Μέισον

Όταν τον πλησίασε η Grayzone, ο Πολ Μέισον σχολίασε «πλαγίως» τις αποκαλύψεις για την αλληλογραφία με τον Καν, και ισχυρίστηκε ότι ενημέρωσε την τοπική αστυνομία πως έγινε απόπειρα να χακαριστεί ο λογαριασμός του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Απέρριψε το περιεχόμενο που διέρρευσε ως «πιθανότατα επεξεργασμένο, διαστρεβλωμένο ή ψεύτικο», και διαμήνυσε ότι «δεν θα πάψει να εντοπίζει και να αντικρούει τις ρωσικές επιχειρήσεις παραπληροφόρησης που μεταμφιέζονται σε δημοσιογραφία».



Anyone who wants to see the complete intellectual collapse of @paulmasonnews under pressure from @OwenJones84 and @michaeljswalker should watch this.



Paul can't explain why he thinks what he thinks.



(Clip below and in full here: https://t.co/xqI011FVMu)pic.twitter.com/75tibsletf