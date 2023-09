Πλημμύρες στο Ιράν: Οι σφοδρότερες βροχές του τελευταίου αιώνα

Οι σφοδρότερες βροχές που έχουν σημειωθεί τον τελευταίο αιώνα στο Ιράν προκλήθηκαν τις τελευταίες ημέρες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 20 άτομα από τις πλημμύρες.

Οι καταρρακτώδεις βροχές στο Ιράν, που είναι συχνό φαινόμενο στο βόρειο τμήμα της χώρα, αλλά όχι με τέτοια ένταση, έχουν προκαλέσει αρκετές υλικές ζημιές και πλημμύρες.

Οι βροχές, ξεκίνησαν την Κυριακή, πλήττοντας κυρίως την πόλη Αστάρα, στην επαρχία Γκουιλάν, στις ακτές της Κασπίας Θάλασσας.

#BREAKING #Iran Massive flood in the Gilan province, Iran. pic.twitter.com/BD1bReGCvr

«Στην Αστάρα έπεσαν 271 χιλιοστά νερού, μια ποσότητα που έχει να καταγραφεί σχεδόν έναν αιώνα», δήλωσε ο αρμόδιος για την αντιμετώπιση κρίσεων στην επαρχία Αμίρ Μοράντι, σύμφωνα με το τοπικό πρακτορείο ειδήσεων Isna.

Τουλάχιστον μία γέφυρα καταστράφηκε στην Αστάρα ενώ σωστικά συνεργεία έχουν κινητοποιηθεί για να βοηθήσουν τους πληγέντες.

#BREAKING #Iran Floods in the northern Iranian city of Astara, Gilan Province. pic.twitter.com/FFJhOoIKAT