Πέθανε σε ηλικία 81 ετών ο κωμικός ηθοποιός και παρουσιαστής, Tom O’Connor.

Γεννημένος στο Bootle, του Merseyside, έγινε διάσημος από την παρουσίαση μιας σειράς τηλεοπτικών παιχνιδιών, όπως το Crosswits και Name That Tune.

Ο O’Connor πέθανε την Κυριακή το πρωί, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά του μέσω του ατζέντη του.

Η κωμική καριέρα του O’Connor ξεκίνησε με ζωντανές εμφανίσεις σε κλαμπ ωστόσο, σύντομα εμφανίστηκε στην τηλεόραση σε εκπομπές όπως The Comedians και το Opportunity Knocks.

Έπειτα καθιερώθηκε στις δεκαετίες του 1970 και του '80, με συμμετοχές στα Pick Pockets και The Zodiac Game.

Υπήρξε οικοδεσπότης του Name That Tune από το 1976 έως το 1983.

Αργότερα στην καριέρα του, συνέχισε τις τηλεοπτικές εμφανίσεις με πρωταγωνιστικούς ρόλους στο Doctors του BBC στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και τη διάσημη έκδοση του Come Dine With Me το 2010.

Το 2011, εμφανίστηκε στο Pointless Celebrities με την νύφη του Denise Lewis η οποία είναι πρώην αθλήτρια Ολυμπιακών Αγώνων.

