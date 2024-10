Πέθανε ο ηθοποιός Μάικλ Νιούμαν

Ο Μάικλ Νιούμαν, ένας από τους ναυαγοσώστες της σειράς Baywatch, πέθανε σε ηλικία 68 ετών.

Ο στενός φίλος του Μάικλ Νιούμαν, ο σκηνοθέτης Ματ Φέλκερ, που ανέλαβε και το πρόσφατο ντοκιμαντέρ του Hulu «After Baywatch» επιβεβαίωσε τον θάνατο του ηθοποιού, σύμφωνα με το People. «Κατάφερα να δω τον Μάικ την τελευταία φορά που είχε τις αισθήσεις του και με κοίταξε με το χαρακτηριστικό του ύφος και μου είπε "ήρθες πάνω στην ώρα"» λέει ο Φέλκερ.

Ο Μάικλ Νιούμαν γεννήθηκε Λος Άντζελες και έγινε διάσημος τη δεκαετία του '90 ως ένα από τα βασικά μέλη του καστ του Baywatch.

'Baywatch' Lifeguard Michael Newman Dies at 68 After Parkinson's Diagnosis 18 Years Ago https://t.co/gMj5DPDOzD — People (@people) October 22, 2024

Το τηλεοπτικό κοινό τον γνώρισε ως τον ναυαγοσώστη Μάικ «Νιούμι» Νιούμαν στη μακροχρόνια σειρά. Ήταν μάλιστα, ο μοναδικός ηθοποιό του καστ που ήταν πραγματικά ναυαγοσώστης. Ο Νιούμαν, εμφανίστηκε σε 150 επεισόδια της σειράς, περισσότερα επεισόδια της σειράς από οποιονδήποτε άλλον πλην του Ντέιβιντ Χέισελχοφ.

Ο ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη του με τη νόσο του Πάρκινσον και τα τελευταία χρόνια, συγκέντρωνε χρήματα σε συνεργασία με το Ίδρυμα «Michael J. Fox» για να συνδράμει στις έρευνες για θεραπεία.

Μιλώντας στο People, τον περασμένο Αύγουστο, ο Νιούμαν δήλωσε ότι «ελπίζω η αφήγηση της προσωπικής μου ιστορίας να ευαισθητοποιήσει τη σημασία της εξεύρεσης μιας θεραπείας για το Πάρκινσον. Αυτή η ανίατη ασθένεια μου επέτρεψε πολύ χρόνο σκέψης, τον οποίο ίσως δεν ήθελα, αλλά μου έφερε σοφία».



Εκτός από το Baywatch, ο Μάικλ Νιούμαν είχε συμμετάσχει και σε άλλα πρότζεκτ, όπως το Enemy Action, το Welcome to Hollywood και το Zig and Zag's Dirty Deeds.

Με πληροφορίες από People

