Πέθανε ο Φρεντερίκ Μιτεράν, πρώην υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας

Πέθανε στο σπίτι του στο Παρίσι ο Φρεντερίκ Μιτεράν, ανιψιός του Φρανσουά Μιτεράν, πρώην υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας και άνθρωπος της τηλεόρασης.

Ο Φρεντερίκ Μιτεράν πέθανε την Πέμπτη (21/3) σε ηλικία 76 ετών, έπειτα από μάχη «μηνών ενάντια σε έναν επιθετικό καρκίνο», όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του στο Γαλλικό Πρακτορείο. Ανιψιός του πρώην προέδρου Φρανσουά Μιτεράν, υπουργός όταν ο Νικολά Σαρκοζί ήταν αρχηγός του κράτους, ο Φρεντερίκ Μιτεράν έγινε γνωστός από την τηλεόραση, όπου από το 1981 παρουσίαζε την εκπομπή "Etoiles et toiles". Ιδιαίτερη προσωπικότητα, μεγάλος κινηματογραφόφιλος, συγγραφέας, ανακοίνωσε τον Απρίλιο του 2023 ότι ήταν «άρρωστος», χωρίς να αναφέρει περισσότερα.

Ο Νικολά Σαρκοζί αποχαιρέτισε με μήνυμά του στην πλατφόρμα Χ «έναν άνδρα βαθιά καλλιεργημένο και ευαίσθητο, έναν ξεχωριστό άνθρωπο, μια προσωπικότητα τόσο μακριά από την κομματική ζωή».

Carla et moi avons appris avec une immense tristesse le décès de Frederic Mitterrand. Il était un homme profondément cultivé et délicat, un être à part, sensible et attachant, une personnalité inclassable si loin de la vie partisane. Il fut un Ministre de la Culture enthousiaste…