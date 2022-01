Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών η Ρόνι Μπένετ-Σπέκτορ, η θρυλική τραγουδίστρια του συγκροτήματος των Ronettes, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η οικογένειά της.

Η Ρόνι Σπέκτορ «έφυγε» νικημένη από τον καρκίνο, βυθίζοντας σε θλίψη την παγκόσμια μουσική σκηνή.

Ήταν γνωστή ως η τραγουδίστρια των Ronettes, ενός γυναικείου συγκροτήματος που ίδρυσε μαζί με την αδερφή της, Εστέλ, και την ξαδέρφη τους, Νέντρα, τη δεκαετία του 1960. Οι Ronettes εδραιώθηκαν στην παγκόσμια μουσική σκηνή με το τραγούδι «Be My Baby» το 1963 και γνώρισαν την επιτυχία μέχρι το 1967, όταν και αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

Στην ιστοσελίδα της, αναφέρεται για τον θάνατό της, «ο αγαπημένος μας άγγελος, η Ronnie, έφυγε ήσυχα από αυτόν τον κόσμο μετά από μια σύντομη μάχη με τον καρκίνο. Στο πλευρό της ήταν η οικογένειά της και ο σύζυγός της. Η Ronnie έζησε τη ζωή της με μια περίεργη αίσθηση του χιούμορ και ένα χαμόγελο στο πρόσωπό της γεμάτη αγάπη και ευγνωμοσύνη. Θα ζει μαζί με όλους όσοι τη γνώρισαν, την άκουσαν ή την είδαν».

Ο Brian Wilson των Beach Boys αποκάλεσε το "Be My Baby" την καλύτερη ηχογράφηση ποπ που έχει γίνει ποτέ.

«Μόλις άκουσα τα νέα για την Ronnie Spector και δεν ξέρω τι να πω», έγραψε ο Wilson στο Twitter. «Μου άρεσε τόσο πολύ η φωνή της και ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος και μία αγαπημένη φίλη. Απλώς ραγίζει την καρδιά μου. Η μουσική και το πνεύμα της Ronnie θα ζουν για πάντα».

I just heard the news about Ronnie Spector and I don't know what to say. I loved her voice so much and she was a very special person and a dear friend. This just breaks my heart. Ronnie's music and spirit will live forever.

