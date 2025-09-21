Περού: Βίαιες συγκρούσεις αστυνομικών και διαδηλωτών στην πρωτεύουσα

Περίπου πεντακόσιοι άνθρωποι συμμετείχαν χθες Σάββατο στη Λίμα, πρωτεύουσα του Περού, σε διαδήλωση εναντίον της πολιτικής της κυβέρνησης, που πήρε βίαιη τροπή, με αψιμαχίες ανάμεσα στην αστυνομία και διαδηλωτές.

Η κινητοποίηση, που οργανώθηκε από συλλογικότητες νεολαίας της «γενιάς Ζ» εκτραχύνθηκε όταν διαδηλωτές προσπάθησαν να πλησιάσουν στις έδρες της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας, στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης έκαναν χρήση δακρυγόνων, που από την πλευρά τους πέταξαν πέτρες και χρησιμοποίησαν ρόπαλα.

Protests in Peru turn violent as Gen Z clashes with police



Protesters hurl stones and sticks at officers in Lima



Police resort to tear gas to disperse demonstrators@BislaDiksha has the details pic.twitter.com/FXkDF5zC5x — WION (@WIONews) September 21, 2025

Σε ιστότοπους κοινωνικούς δικτύωσης κυκλοφορεί οπτικό υλικό που εικονίζει τραυματίες.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός Exitosa Noticias ανέφερε πως δημοσιογράφος του και εικονολήπτης του χτυπήθηκαν.

Η κινητοποίηση εγγράφεται στο πλαίσιο της αυξανόμενης κοινωνικής δυσαρέσκειας στο Περού, ιδίως εναντίον της διαφθοράς και νέας μεταρρύθμισης του συστήματος συντάξεων, που ενέκρινε το Κογκρέσο.

Το περουβιανό κοινοβούλιο «δεν έχει καμιά αξιοπιστία, ούτε επιδοκιμασία του λαού», καθώς «οδεύει να βάλει τη χώρα σε καταστροφική κατάσταση», δήλωσε 19χρονη διαδηλώτρια.

🚨BREAKING: Peru: In the Cercado de Lima, clashes are being recorded between protesters from youth movements and the police. A large number of police officers, equipped with fire extinguishers, are guarding Plaza San Martín. pic.twitter.com/P6BqRdKnwg — MH Cronicle 2.0 (@MHChronicle) September 21, 2025

Στην τελική ευθεία της θητείας της, που θα ολοκληρωθεί την 28η Ιουλίου 2026, η πρόεδρος Ντίνα Μπολουάρτε, με σειρά διαφόρων σκανδάλων στο παθητικό της, σπάει ρεκόρ αντιδημοτικότητας, κυρίως εξαιτίας της μεγάλης έξαρσης της εγκληματικότητας, με τις εκβιάσεις να έχουν γίνει μάστιγα κι ολοένα περισσότερες ανθρωποκτονίες από πληρωμένους εκτελεστές του οργανωμένου εγκλήματος.

Όπως και η κυβέρνησή της, το Κογκρέσο, με συντηρητική πλειοψηφία, έχει ελάχιστη δημοτικότητα, καθώς εκλαμβάνεται ως άντρο διαφθοράς, κατά δημοσκοπήσεις.

Αυτή την εβδομάδα, η νομοθετική εξουσία ενέκρινε νόμο που υποχρεώνει τους νέους άνω των 18 ετών να έχουν ιδιωτική ασφάλιση, παρά τις επισφαλείς συνθήκες εργασίας που αντιμετωπίζουν πολλοί από αυτούς στη χώρα η οποία κατατάσσεται δεύτερη στον κόσμο ως προς την παραγωγή κοκαΐνης, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.