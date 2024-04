Παρίσι: Έπεσαν τα φτερά του Moulin Rouge – Άγνωστη η αιτία

Έπεσαν τα φτερά του Moulin Rouge, του «κόκκινου μύλου», του παγκοσμίως διάσημου παρισινού καμπαρέ.

Τα φτερά του Moulin Rouge έπεσαν τη νύχτα από Τετάρτη προς Πέμπτη, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, σύμφωνα με την πυροσβεστική του Παρισιού, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος κατάρρευσης. Τα αίτια της πτώσης είναι προς το παρόν άγνωστα. «Δεν γνωρίζουμε τι συνέβη, έγινε μεταξύ 02:00 και 03:00 πμ, κανένας δεν τραυματίστηκε», είπε ο εκπρόσωπος της επιχείρησης προσθέτοντας ότι τι τελευταίο σόου της χθεσινής ημέρας είχε τελειώσει στη 01:15 πμ.

The windmill blades of the famous Moulin Rouge cabaret collapsed overnight in Paris



Firefighters said the cause of the collapse is not yet known, but no one was injured in the fall and there is no longer any risk of further damage. pic.twitter.com/ha1aLD39PJ