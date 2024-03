Πάπας Φραγκίσκος για Μόσχα: «Να μετανοήσουν οι καρδιές όσων οργανώνουν απάνθρωπες πράξεις»

Για τα θύματα του τρομοκρατικού χτυπήματος στη Μόσχα, προσευχήθηκε σήμερα στο Βατικανό ο πάπας Φραγκίσκος.

Λίγα μόνο εικοσιτετράωρα από το τρομοκρατικό χτύπημα στη Μόσχα που συγκλόνισε την κοινή γνώμη, ο πάπας Φραγκίσκος απευθυνόμενος στους πιστούς στην πλατεία του Αγίου Πέτρου κατά τη διάρκεια της λειτουργείας της Κυριακής, ανέφερε πως «προσεύχεται υπέρ των θυμάτων της άνανδρης τρομοκρατικής επίθεσης της Μόσχας».

Συγκεκριμένα ο Ποντίφικας μετά από την προσευχή «'Ανζτελους», αφιερωμένη στην Παρθένο ζήτησε από τον Κύριο «να μπορέσουν να μετανοήσουν οι καρδιές όσων θέτουν σε εφαρμογή και οργανώνουν απάνθρωπες πράξεις σαν και αυτές, οι οποίες προσβάλλουν τον Θεό», υπενθυμίζοντας την εντολή «ου φονεύσεις». Παράλληλα αναφερόμενος και την Ουκρανία, ζήτησε από όλους τους πιστούς να προσευχηθούν, τονίζοντας πως «πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων βρίσκεται χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, εξαιτίας της εντατικοποίησης των επιθέσεων».



«Σας παρακαλώ, ας μην ξεχάσουμε τη μαρτυρική Ουκρανία. Οι επιθέσεις κατά των υποδομών της χώρας, όχι μόνον προκαλούν νεκρούς και πόνο, αλλά συνεπιφέρουν και κίνδυνο μιας ακόμη μεγαλύτερης ανθρωπιστικής τραγωδίας», πρόσθεσε ο πάπας Φραγκίσκος. Τέλος μετά από την ολοκλήρωση της ανάγνωσης του Ευαγγελίου, σημειώνεται πως δεν διάβασε την καθιερωμένη ομιλία του καθώς σήμερα είναι η Κυριακή των Βαΐων για τους Καθολικούς, λόγω κόπωσης που μπορεί να οφείλεται στην ίωση η οποία τον ταλαιπώρησε τις προηγούμενες ημέρες.

Let us pray for the victims of the vile terrorist attack in Moscow and for their families. May the Lord convert the hearts of those who plan, organize, and carry out these inhuman actions, which offend God, who commanded: ‘Thou shalt not kill' (Ex 20:13).