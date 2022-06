Παγκόσμια ημέρα γιόγκα: Ο Ναρέντρα Μόντι γυμνάστηκε μαζί με χιλιάδες πολίτες

Ο Ναρέντρα Μόντι, πήρε τη θέση του πάνω στο στρώμα και γυμνάστηκε μαζί με χιλιάδες άλλους πολίτες, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα γιόγκα.

Ο Ινδός πρωθυπουργός έδωσε το παρών σε εκδήλωση στην πόλη Mysuru. Συμμετείχε σε πρόγραμμα γιόγκα για 45 λεπτά, σύμφωνα με τα ινδικά ΜΜΕ, ακολουθώντας τις οδηγίες όπως και χιλιάδες άλλοι πολίτες.

Σήμερα διοργανώθηκαν προγράμματα γιόγκα σε 75 εμβληματικές τοποθεσίες της Ινδίας. Το 2014 ο ΟΗΕ ανακήρυξε την 21η Ιουνίου Παγκόσμια ημέρα γιόγκα, υιοθετώντας ψήφισμα που πρότεινε η ινδική κυβέρνηση τότε. Φέτος, το θέμα ήταν «γιόγκα για την ανθρωπότητα».

