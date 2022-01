Συνελήφθη πριν από λίγο στρατιώτης της Εθνικής Φρουράς της Ουκρανίας ο οποίος άνοιξε πυρ σκοτώνοντας τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα πέντε ανθρώπους, εκ των οποίων τέσσερις συνάδελφοί του, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, και είχε δραπετεύσει, παίρνοντας μαζί το υπηρεσιακό του όπλο.

Το επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 03:40 ώρα Ελλάδας όταν ο φερόμενος ως δράστης παρέλαβε το όπλο του πριν αναλάβει βάρδια στη φρουρά σε ένα εργοστάσιο του ομίλου Γιουζμάς, στην πόλη Νίπρο. Το εργοστάσιο παράγει πυραύλους-φορείς διαστημοπλοίων, συμβατικούς πυραύλους για τις ένοπλες δυνάμεις, οχήματα, βιομηχανικά εργαλεία κ.λπ.

«Μέλος της ουκρανικής Εθνικής Φρουράς άνοιξε πυρ με τουφέκι εφόδου Καλάσνικοφ εναντίον των φρουρών του εργοστασίου, κατόπιν δραπέτευσε με το όπλο του. Ως συνέπεια πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν», ανέφερε σε μια ανακοίνωση το υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα θύματα είναι τέσσερις στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς και ένας πολίτης, μία γυναίκα.

The soldier shot his colleagues from the AK-47. On January 27, in Dnipro (#Ukraine), a soldier took a machine gun and about 7,000 rounds of ammunition. The 20-year-old guy opened fire right in the barracks, after which he fled. 5 people died pic.twitter.com/mGCeWo9zWR