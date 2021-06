Το ριάλιτι της οικογένειας Καρντάσιαν, Keeping Up with the Kardashians, φτάνει σήμερα στο τέλος του, μετά από 14 χρόνια, 20 σεζόν και 280 επεισόδια.

Το ριάλιτι έκανε διάσημη την οικογένεια Καρντάσιαν σε όλον τον κόσμο και απέφερε εκατομμύρια έσοδα στην Κιμ Καρντάσιαν και στις αδερφές της Κάιλι, Κόρτνεϊ, Κένταλ και Κλόε.

Έκανε πρεμιέρα το 2006 και ακολουθούσε την οικογένεια στα σκαμπανεβάσματα της προσωπικής της ζωής, παρακολουθώντας από κοντά τις σχέσεις, τους χωρισμούς, τα διαζύγια, τις γεννήσεις, τη δημιουργία πολλών επιχειρήσεων αλλά και την μετάβαση φύλου της Κέιτλιν Τζένερ.

Το οριστικό τέλος του ριάλιτι είχε προαναγγείλει πριν μερικούς μήνες η Κιμ Καρντάσιαν γράφοντας στο Instagram: «Στους καταπληκτικούς θαυμαστές μας – με βαριά καρδιά πήραμε την δύσκολη απόφαση ως οικογένεια να αποχαιρετήσουμε το Keeping Up With The Kardashians. Μετά από 14 χρόνια, 20 σεζόν, εκατοντάδες επεισόδια και πολυάριθμα σόου, είμαστε ευγνώμονες σε όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε όλα αυτά τα χρόνια – μέσα από τις καλές, τις κακές στιγμές, την ευτυχία, τα δάκρυα, τις πολλές σχέσεις και τα παιδιά. Θα ευγνωμονούμε για πάντα τις υπέροχες αναμνήσεις και τους αμέτρητους ανθρώπους που γνωρίσαμε στην πορεία. Ευχαριστώ τα χιλιάδες άτομα και επιχειρήσεις που συμμετείχαν σε αυτή την εμπειρία».

Το Sex Tape και τα ναρκωτικά

H Κιμ Καρντάσιαν είχε παραδεχθεί, σε ένα από τα αρχικά επεισόδια του ριάλιτι, ότι στον πρώτο της γάμο και όταν γύρισε το περίφημο «sex tape», που την έκανε διάσημη, ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών. Η τηλεπερσόνα αποκάλυψε σε όλη την Αμερική ότι είχε πάρει ecstasy όταν παντρεύτηκε τον μουσικό παραγωγό Ντέιμον Τόμας, αλλά και όταν γύρισε τη διαβόητη ταινία ερωτικού περιεχομένου με τον Ρέι Τζέι. «Έκανα ecstasy μια φορά και παντρεύτηκα. Έκανα άλλη μία φορά και γύρισα το sex tape» είχε πει η Κιμ στην αδελφή της Κένταλ και τον Σκοτ Ντίσικ (πρώην σύζυγο της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν) κατά τη διάρκεια του σόου.