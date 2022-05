Οκλαχόμα: Ένας νεκρός και επτά τραυματίες από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και επτά τραυματίστηκαν μετά από πυροβολισμούς τα ξημερώματα της Κυριακής σε υπαίθριο φεστιβάλ στην ανατολική Οκλαχόμα των ΗΠΑ.

Δύο ανήλικοι ήταν μεταξύ εκείνων που δέχθηκαν πυρά όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο ερευνών της πολιτείας της Οκλαχόμα. Μάρτυρες ανέφεραν ότι μια λογομαχία οδήγησε στους πυροβολισμούς λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Επί του παρόντος, όπως έγινε γνωστό, δεν έχει συλληφθεί κάποιος.

Περίπου 1.500 άτομα συμμετείχαν στο φεστιβάλ ενώ μέλη του γραφείου του σερίφη της κομητείας Muskogee ήταν επίσης παρόντα και άρχισαν αμέσως να παρέχουν βοήθεια μετά το περιστατικό. Σημειώνεται ότι δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας των τραυματιών.

Το περιστατικό έρχεται μετά την πρόσφατη πολύνεκρη επίθεση με όπλο σε σχολείο του Τέξας που άνοιξε μεγάλη συζήτηση στη χώρα για το ζήτημα της οπλοκατοχής.

