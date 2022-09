Οι σκύλοι μπορούν να μυρίσουν το στρες στην ανάσα και τον ιδρώτα του ανθρώπου

Οι σκύλοι για μία ακόμη φορά αποδεικνύονται ιδιαίτερα ικανοί στο να «διαβάζουν» το πώς νιώθουμε. Σύμφωνα με νέα έρευνα, μπορούν να μυρίσουν το στρες στην ανάσα και τον ιδρώτα του ανθρώπου.

Παλιότερες έρευνες είχαν δείξει ότι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου μπορεί να εντοπίσει με την όσφρηση πότε κάποιος χαίρεται, ή φοβάται. Τώρα, οι σκύλοι που συμμετείχαν στην έρευνα που έκαναν επιστήμονες του Queen's University Belfast, μπόρεσαν να διακρίνουν πότε κάποιος ήταν στρεσαρισμένος.

Can your dog detect when you are stressed? We asked the expert. Want to know more? Ask @ClaraHBWilson your questions in the comments below. You can find out more about @QUBPsych here: https://t.co/zlSkR4Rny3 #LoveQUB #QUBInvestigates #QI #AnimalBehaviour @QUBSnifferDogs pic.twitter.com/bv4viLouSc

Στην έρευνα μετείχαν άνθρωποι και σκύλοι. Αρχικά, οι επιστήμονες πήραν δείγματα ανάσας και ιδρώτα από τους ανθρώπους. Στη συνέχεια τους ζήτησαν να εκτελέσουν μία δύσκολη μαθηματική άσκηση και η δειγματοληψία επαναλήφθηκε. Επίσης, οι μετέχοντες δήλωσαν το επίπεδο του στρες τους και μετρήθηκε η πίεση και ο σφυγμός.

Facebook Twitter

Από τους μετέχοντες, 36 δήλωσαν ότι ένιωθαν στρεσαρισμένοι και υπήρξε άνοδος της αρτηριακής πίεσης. Τα δείγματα των συγκεκριμένων, παρουσιάστηκαν σε 20 σκύλους, μαζί με δύο άλλα κενά δείγματα.

Stress has an odour and dogs can smell it - new paper out! In each test session, dogs were given one person’s relaxed and stressed samples, taken only four minutes apart. In 94% of 720 trials, the dogs were able to correctly alert us to the stress sample. https://t.co/a048Gx3lkQ pic.twitter.com/ehBmmyokXn