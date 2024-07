Οι αγενείς γκριμάτσες της Μελόνι γίνονται viral

Δεν μπορεί να συγκρατηθεί δημοσίως η Τζόρτζια Μελόνι καθώς ο φακός την έχει απαθανατίσει πολλές φορές να κάνει γκριμάτσες που προδίδουν τις σκέψεις - και την αγένειά της.

Πιο πρόσφατο περιστατικό καταγράφηκε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον όπου η Μελόνι, συνομιλώντας με άλλους ηγέτες, φάνηκε να ρολάρει τα μάτια της, καθώς αναφερόταν στην καθυστέρηση του Τζο Μπάιντεν. Το στιγμιότυπο κατέγραψαν οι κάμερες και το συγκεκριμένο στιγμιότυπο έγινε viral.

Italian Prime Minister Giorgia Meloni pulls some bored-looking expressions and even looks at an imaginary wristwatch while leaders wait for Joe Biden to arrive at the NATO summit.

Δεν ήταν όμως η πρώτη φορά που η Μελόνι, η ξανθιά με γαλάζια μάτια, ακροδεξιά πρωθυπουργός της Ιταλίας καταγράφεται να κάνει γκριμάτσες δημοσίως και να εκφράζει με αυτόν τον τρόπο - άγνωστο αν γίνεται ηθελημένα ή όχι - τις σκέψεις της. Πριν από περίπου έναν μήνα, είχε γίνει viral η ματιά της προς τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, κατά τις εργασίες της Συνόδου των G7.

Η Μελόνι επίσης δεν φαίνεται να απολαμβάνει την εγγύτητα με ομολόγους της καθώς τόσο στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ χθες με τον Τζο Μπάιντεν, όσο και παλαιότερα με τον Ρίσι Σούνακ, φαίνεται σε στιγμιότυπα να λυγίζει προς τα πίσω το σώμα της όσο μπορεί για να τους αποφύγει.

pic.twitter.com/FzSzwuKUWo — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) July 12, 2024

Sunak 🇬🇧 leans in for a French kiss Meloni 🇮🇹!

#Italy. Yesterday rightist Premier Giorgia Meloni came to Parliament (Lower House) for the debate about the European Council session. Every time oppositions expressed their views, she reacted with blatant faces (see photo) and even hiding herself.

Πολλοί είναι πλέον εκείνοι που πιστεύουν πως οι γκριμάτσες της Μελόνι δεν είναι παρά ένας τρόπος για να παραμένει στην επικαιρότητα και να «παίζει» στο διαδίκτυο, καθώς σε κάθε της εμφάνιση προκύπτει μια τέτοια, αγενής έκφραση προς τους συνομιλητές της.