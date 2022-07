Ο Τζεφ Μπέζος κατά του Τζο Μπάιντεν: «Ωχ, ο πληθωρισμός είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα για τον Λευκό Οίκο»

Κατά του Τζο Μπάιντεν στράφηκε ο Τζεφ Μπέζος, μετά από το tweet του Αμερικανού προέδρου για τις τιμές στα πρατήρια καυσίμων.

Σε tweet του ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε: «Το μήνυμά μου προς τις εταιρείες που λειτουργούν βενζινάδικα και καθορίζουν τις τιμές στην αντλία είναι απλό: αυτή είναι μια εποχή πολέμου και παγκοσμίου κινδύνου».

«Μειώστε την τιμή που χρεώνετε στην αντλία για να αντικατοπτρίζει το κόστος που πληρώνετε για το προϊόν», πρόσθεσε ο Μπάιντεν. «Και κάντε το τώρα», είπε.

Στη συνέχεια, ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος των ΗΠΑ σχολίασε το tweet του Αμερικανού προέδρου.

«Ωχ. Ο πληθωρισμός είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα για τον Λευκό Οίκο για να συνεχίσει να κάνει δηλώσεις όπως αυτή», έγραψε ο ιδρυτής της Amazon.

«Πρόκειται είτε για λάθος κατεύθυνση είτε για βαθιά παρανόηση της βασικής δυναμικής της αγοράς», τόνισε.

Ouch. Inflation is far too important a problem for the White House to keep making statements like this. It’s either straight ahead misdirection or a deep misunderstanding of basic market dynamics. https://t.co/XgKfEICZpk