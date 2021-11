Ο Τζεφ Μπέζος αποφάσισε να κάνει λίγη πλάκα στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, μετά το viral βίντεο του ηθοποιού με την Λόρεν Σάντσεζ.

Ο 57χρονος συνιδρυτής της Amazon σχολίασε ένα βίντεο, που έγινε viral το σαββατοκύριακο και καταγράφει την στιγμή που η σύντροφός του, Λόρεν Σάντσεθ χαμογελά πλατιά κοιτάζοντας στα μάτια τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ενώ δίπλα της στέκεται ο Τζεφ Μπέζος.

Το σύντομο κλιπ τραβήχτηκε στο LACMA Art+Film Gala του Λος Άντζελες, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου:

So we see Leonardo DiCaprio is trending 👀 Here's our original video from @marcmalkin of DiCaprio chatting with Jeff Bezos and his girlfriend Lauren Sanchez at the LACMA Art + Film Gala https://t.co/TpKZZjUS3Y pic.twitter.com/s3nkA6rKrk