Ο πρίγκιπας Λούις έκλεψε, ξανά, τις εντυπώσεις- Στις εκδηλώσεις για τα γενέθλια του βασιλιά Καρόλου

Ο βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας παρακολούθησε το «Trooping the Colour 2023», μια μεγάλη γιορτή προς τιμήν των γενεθλίων του, αλλά τις εντυπώσεις έκλεψαν τα εγγόνια του.

Όπως αναφέρει το BBC τα εγγόνια του βασιλιά Καρόλου Γ' απόλαυσαν την πρώτη φορά το σόου «Trooping the Colour 2023» με τον πρίγκιπα Λούις μάλιστα να χαιρετά και στρατιωτικά το πλήθος. Μαζί με άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας ο μονάρχης ανέβηκε στο μπαλκόνι του παλατιού του Μπάκιγχαμ για να παρακολουθήσει την πτήση 70 αεροσκαφών.

Ο πρίγκιπας Τζορτζ, η πριγκίπισσα Σαρλότ και ο πρίγκιπας Λούις ακολούθησαν με άμαξα την πομπή με τη μητέρα τους, την πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον και τη βασίλισσα Καμίλα. Ήταν η πρώτη παρέλαση του βασιλιά από τότε που έγινε μονάρχης.

Η βασιλική οικογένεια απόλαυσε μια μεγάλη αεροπορική επίδειξη. Καθώς τα αεροπλάνα περνούσαν πάνω από το παλάτι του Μπάκιγχαμ, η πριγκίπισσα της Ουαλίας εθεάθη να ενθαρρύνει τον πρίγκιπα Τζορτζ να χαιρετήσει, αλλά και να χαϊδεύει τα μαλλιά του πρίγκιπα Λούις καθώς τον έστρεφε να γυρίσει και να κοιτάξει τους θεατές.

Ήταν η τελευταία εκδήλωση για την παρέλαση των γενεθλίων του βασιλιά. Αν και ο Βασιλιάς Κάρολος θα κλείσει τα 75 του χρόνια στις 14 Νοεμβρίου, τα γενέθλια του Βρετανού μονάρχη γιορτάζονται δύο φορές τον χρόνο με βάση την παράδοση. Ο εορτασμός την ημέρα των γενεθλίων γίνεται ιδιωτικά, ενώ δημοσίως γιορτάζονται το δεύτερο Σάββατο του Ιουνίου.

