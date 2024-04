Ο πρίγκιπας Χάρι άλλαξε επίσημα τον τόπο κατοικίας του

Ο πρίγκιπας Χάρι έχει δηλώσει επίσημα τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ως τόπο μόνιμης κατοικίας του, σύμφωνα με έγγραφα που κατατέθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η αλλαγή στον τόπο κατοικίας του αποκαλύφθηκε σε ένα έγγραφο που συμπλήρωσε για τη φιλανθρωπική οργάνωση «πράσινου» τουρισμού Travalyst, η οποία ιδρύθηκε από τον πρίγκιπα Χάρι, ή όπως γράφει επίσημα το πλήρες όνομά του Πρίγκιπας Χένρι Κάρολος Άλμπερτ Ντέιβιντ Δούκας του Σάσεξ.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ζουν στην Καλιφόρνια από τότε που εγκατέλειψαν τους ρόλους τους ως ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας τον Μάρτιο του 2020.

Αν και η ηλεκτρονική κατάθεση του εγγράφου του σε υπηρεσία του βρετανικού υπουργείου Επιχειρήσεων και Εμπορίου, φαίνεται μόλις από την Τετάρτη, το έγγραφο δείχνει ότι η αλλαγή έγινε στις 29 Ιουνίου 2023. Ήταν η ίδια ημέρα που το παλάτι του Μπάκιγχαμ επιβεβαίωσε ότι το ζευγάρι έφυγε από το Frogmore Cottage, το οποίο ήταν το τελευταίο τους ορμητήριο στη Μεγάλη Βρετανία.

Το 2019, σύμφωνα με στοιχεία από τους βασιλικούς λογαριασμούς, η Μέγκαν Μαρκλ και ο Χάρι πλήρωσαν 2,4 εκατομμύρια λίρες για την ανακαίνιση και την ενοικίαση του εξοχικού τους Frogmore. Το εξοχικό σπίτι του ζευγαριού ήταν αρχικά δώρο στο ζευγάρι από τη γιαγιά του Χάρι, την βασίλισσα Ελισάβετ Β'.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ κλήθηκαν να μεταφέρουν τα υπόλοιπα υπάρχοντά τους από το Frogmore Cottage, το οποίο βρίσκεται κοντά στο κάστρο του Ουίνδσορ, κάποιες εβδομάδες αφότου ο Χάρι επέκρινε τη βασιλική οικογένεια στα απομνημονεύματά του «Spare».

Στο βιβλίο που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2023, ο Χάρι έκανε αρκετούς εκρηκτικούς ισχυρισμούς για τα βασιλικά μέλη, αναφέροντας λεπτομερώς τις συγκρούσεις με την οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένων αυτών με τον αδελφό του Πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Εξηγώντας γιατί ήθελε να εγκαταλείψει τη βασιλική οικογένεια, είπε στο The Late Late Show του Τζέιμς Κόρντεν το 2020 ότι ένιωσε την ανάγκη να κάνει πίσω λόγω των «τοξικών» ιστοριών για αυτόν στον βρετανικό Τύπο. «Όλοι ξέρουμε πώς μπορεί να είναι ο βρετανικός Τύπος. Και κατέστρεφε την ψυχική μου υγεία. Έλεγα: "αυτό είναι τοξικό"».

Σημειώνεται ότι ως ιδρυτής και ενεργός προστάτης του Travalyst, είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει το Companies House -την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Επιχειρήσεων και Εμπορίου - για σημαντικές αλλαγές στην προσωπική του κατάσταση.

Το Travalyst που έχει ιδρυθεί το 2019, είναι ένας μη κερδοσκοπικός όμιλος που στοχεύει στο να παρέχει «αξιόπιστες, συνεπείς πληροφορίες βιωσιμότητας» σε ταξιδιωτικές και τεχνολογικές εταιρείες, όπως είναι το Booking.com και η Visa.

