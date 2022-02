Ο Μπιλ Γκέιτς αποφάσισε να μοιραστεί με τον κόσμο όσα έχει μάθει από τη στιγμή που εμφανίστηκε ο κορωνοϊός και βγάζει βιβλίο για το πώς θα αποτραπούν νέες πανδημίες.

«Πιστεύω ότι η Covid-19 μπορεί να είναι η τελευταία πανδημία. Ξέρω ότι ίσως είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς, ενώ προσπαθούμε ακόμη να θέσουμε υπό έλεγχο τον κορωνοϊό», έγραψε ο δισεκατομμυριούχος σε κείμενο που δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του.

«Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν προκαλέσει απίστευτες δυσκολίες σε όλο τον κόσμο και δεν είναι εύκολο να νιώθεις αισιόδοξος όταν έχεις υποστεί την ταλαιπωρία που τόσοι πολλοί άνθρωποι έχουν βιώσει», παραδέχεται.

Όμως, σημειώνει, ότι όποτε βλέπει την οδύνη που έχει προκαλέσει ο κορωνοϊός, κάθε φορά που διαβάζει τον τελευταίο απολογισμό νεκρών, ακούει ότι κάποιος έχασε τη δουλειά του ή περνά από σχολείο που είναι κλειστό, «Δεν μπορώ παρά να σκεφτώ: Δεν χρειάζεται να το ξανακάνουμε αυτό».

Ο κόσμος, τονίζει ο Γκέιτς, πρέπει να θέσει ως προτεραιότητα την εξάλειψη των πανδημιών ως απειλή για την ανθρωπότητα. Σημειώνει ότι από τις πρώτες ημέρες της εμφάνισης του κορωνοϊού συνεργάζεται με ειδικούς εντός και εκτός του ιδρύματός του.

«Έμαθα πολλά σε αυτή τη διαδικασία, τόσο για αυτή την πανδημία όσο και για το πώς θα σταματήσουμε την επόμενη και θέλω να μοιραστώ αυτά που έμαθα. Οπότε, άρχισα να γράφω ένα βιβλίο για το πώς μπορούμε να σιγουρευτούμε ότι κανένας δεν θα υποφέρει εξαιτίας μιας πανδημίας ποτέ ξανά», επεσήμανε.

Στο «How to Prevent the Next Pandemic», που θα κυκλοφορήσει τον Μάιο, αναφέρει τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να σταματήσουν οι μελλοντικές πανδημίες, αλλά και το πώς θα παρέχεται καλύτερη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους στον κόσμο.

Περιγράφει τα μαθήματα από την τρέχουσα πανδημία, τις καινοτομίες που χρειαζόνται για να σώζονται ζωές, τα νέα εργαλεία που απαιτούνται για μπαίνει νωρίς ένα «φρένο» στα παθογόνα.

Επίσης, αναφέρει τις συζητήσεις του με ειδικούς όπως ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου Άντονι Φάουτσι και ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Άντανομ Γκεμπρεγεσούς, αλλά και το «πώς είναι να γίνεσαι αντικείμενο θεωριών συνωμοσίας».

«Τώρα ο κόσμος καταλαβαίνει πόσο σοβαρά θα πρέπει να παίρνουμε τις πανδημίες. Κανένας δεν χρειάζεται να πειστεί ότι μία μεταδοτική ασθένεια μπορεί να σκοτώσει εκατομμύρια ανθρώπους ή να σταματήσει την παγκόσμια οικονομία. Αν κάνουμε τις σωστές επιλογές και επενδύσεις, μπορούμε να κάνουμε την Covid-19 την τελευταία πανδημία», καταλήγει ο Μπιλ Γκέιτς.