Ο Χάρι Στάιλς πέτυχε ρεκόρ Γκίνες με το «As It Was»

Ο Χάρι Στάιλς κατέρριψε ένα ρεκόρ Γκίνες με την επιτυχία του «As It Was».

Το τραγούδι του 28χρονου σταρ έγινε εκείνο με τα περισσότερα streams στο Spotify σε 24 ώρες, από άνδρα καλλιτέχνη, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ρεκόρ Γκίνες. Το single ξεπέρασε τα 16 εκατομμύρια streams τις πρώτες 24 ώρες του στην πλατφόρμα. Το «As It Was», που κυκλοφόρησε την 1η Απριλίου, είναι επίσης πρώτο σε streams σε 34 χώρες.

Το αντίστοιχο ρεκόρ στις γυναίκες το κατέχει επίσης εκπρόσωπος της βρετανικής μουσικής βιομηχανίας, η Adele. Το «Easy On Me» ξεπέρασε τα 19 εκατομμύρια streams στο Spotify σε μια μέρα, σύμφωνα με το Γκίνες.

Το Spotify επίσης είχε ανακοινώσει μετά την κυκλοφορία του «As It Was» ότι το τραγούδι είχε πετύχει δύο ρεκόρ στην πλατφόρμα. Ήταν το τραγούδι με τα περισσότερα streams σε μία ημέρα το 2022 έως εκείνη τη στιγμή και εκείνο με τα περισσότερα streams σε μία ημέρα στις ΗΠΑ στην ιστορία της πλατφόρμας.

