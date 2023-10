O Εμανουέλ Μακρόν έπαιξε μπάσκετ σε αναπηρικό αμαξίδιο

Ο Εμανουέλ Μακρόν στέλνει μήνυμα ευαισθητοποίησης εν όψει των Παραολυμπιακών Αγώνων του 2024 που θα φιλοξενηθούν στο Παρίσι.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δημοσίευσε πλάνα όπου ο ίδιος συμμετέχει σε αγώνα μπάσκετ με αναπηρικά αμαξίδια.

«Κερδίζουμε. Δεν μιλάω για αυτόν τον αγώνα, αλλά για τη μάχη μας προκειμένου να κάνουμε τον αθλητισμό για τα ΑμεΑ πιο προσιτό και πιο ορατό! Σε 325 ημέρες οι παραολυμπιονίκες θα κάνουν τον κόσμο να ονειρεύεται από τη Γαλλία! Το έθνος θα είναι πίσω από τους πρωταθλητές μας», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος.

Nous sommes en train de gagner.



Je ne parle pas de ce match, mais de notre bataille pour rendre le parasport plus accessible et plus visible !



Dans 325 jours, les athlètes paralympiques feront rêver le monde depuis la France ! La Nation sera derrière nos champions. pic.twitter.com/mc5DcoFxzj