Ο Έλιοτ Χιλ έχει το «καλύτερο προφίλ στο LinkedIn»- Ξεκίνησε ασκούμενος και γίνεται ο νέος CEO της Nike

Ο Έλιοτ Χιλ πρόκειται να αναλάβει τα ηνία της Nike ως νέος CEO στις 14 Οκτωβρίου, διαδεχόμενος τον Τζον Ντόναχο στην ηγεσία της εμβληματικής εταιρείας αθλητικών ειδών.

Μετά από δεκαετίες στην εταιρεία, ο Χιλ θα αντιμετωπίσει την πρόκληση να ενισχύσει τις πωλήσεις, που βρίσκονται σε πτώση, και να αναζωογονήσει το ενδιαφέρον των καταναλωτών για το brand. Η Nike χάνει μερίδιο αγοράς από ανταγωνιστές που ανεβαίνουν δυναμικά, όπως οι On και Hoka της Deckers.

Ο δημοφιλής influencer, Τζο Πομπλιάνo (@JoePompliano), μοιράστηκε πρόσφατα στο X μια ανάρτηση, επισημαίνοντας την εντυπωσιακή πορεία του Χιλ στη Nike. Στην ανάρτηση περιλαμβάνεται το προφίλ του Χιλ στο LinkedIn, το οποίο παρουσιάζει την εξέλιξή του από την έναρξη ως ασκούμενος το 1988 έως την άνοδό του στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Ο Πομπλιάνo έγραψε στη λεζάντα: «Ο νέος CEO της Nike ίσως έχει το καλύτερο LinkedIn προφίλ — 32 χρόνια στην ίδια εταιρεία, από ασκούμενος σε CEO!»

Nike’s new CEO may have the best LinkedIn profile ever — 32 years with the same company, from intern to CEO! pic.twitter.com/jC431SCnW6