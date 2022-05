Ντέβον: Σούπερ γιοτ 6 εκατ. λιρών στις φλόγες - Βυθίστηκε μέσα σε μαρίνα

Ένα σούπερ γιοτ αγκυροβολημένο σε μαρίνα του Ντέβον τυλίχθηκε στις φλόγες και βυθίστηκε.

Αυτόπτες μάρτυρες άκουσαν ένα ισχυρό κρότο προτού δουν πυκνό μαύρο καπνό πάνω από το σημείο.

Οι αρχές αντιμετώπισαν το συμβάν ως σοβαρό, εκκενώνοντας τις παρακείμενες παραλίες και δρόμους.

Το πολυτελές σκάφος αποσπάστηκε από τη θέση ελλιμενισμού του και προσδέθηκε από την πυροσβεστική σε σημείο της αποβάθρας προτού βυθιστεί.

A raging fire ripped through a superyacht in Torquay



Torquay seafront was evacuated after the yacht caught fire.



