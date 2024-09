Νότια Καρολίνα: Άνδρας δηλώνει ότι είπε ψέματα όταν κατέθεσε εναντίον κρατουμένου που πρόκειται να εκτελεστεί

Λίγες μόνο ημέρες πριν από την εκτέλεση του Freddie Owens με θανατηφόρα ένεση στη Νότια Καρολίνα, προέκυψε μια σημαντική εξέλιξη που εγείρει αμφιβολίες για την καταδίκη του.

Ο Owens ήταν προγραμματισμένο να εκτελεστεί στις 6 μ.μ. την Παρασκευή για τον φόνο της υπαλλήλου καταστήματος Irene Graves το 1997. Ωστόσο, οι δικηγόροι του κατέθεσαν την Τετάρτη νέα ένορκη κατάθεση από τον συνεργό του, Steven Golden, σε μια τελευταία προσπάθεια να σταματήσουν την πρώτη εκτέλεση στη Νότια Καρολίνα εδώ και πάνω από μια δεκαετία.

Ο Golden, που είχε αρχικά καταθέσει εναντίον του Owens, υπέγραψε νέα ένορκη δήλωση, στην οποία υποστηρίζει ότι ο Owens δεν βρισκόταν στο κατάστημα τη στιγμή που η Graves δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια ληστείας. Στη δήλωσή του, ο Golden παραδέχεται ότι κατηγόρησε ψευδώς τον Owens επειδή βρισκόταν υπό την επήρεια κοκαΐνης και οι αστυνομικοί τον πίεζαν, ισχυριζόμενοι ότι ήδη γνώριζαν πως οι δύο ήταν μαζί και ότι ο Owens ομολογούσε. Επιπλέον, ανέφερε ότι φοβόταν τον πραγματικό δολοφόνο.

Οι εισαγγελείς, ωστόσο, επαναλαμβάνουν ότι αρκετοί άλλοι μάρτυρες κατέθεσαν πως ο Owens τους είχε πει ότι αυτός πυροβόλησε. Η πολιτειακή Ανώτατη Δικαστήριο αρνήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα να σταματήσει την εκτέλεση, παρόλο που ο Golden είχε ήδη δηλώσει σε ένορκη κατάθεση ότι είχε κρυφή συμφωνία με τους εισαγγελείς, την οποία δεν είχε αποκαλύψει στους ενόρκους.

