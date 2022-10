Νότια Αφρική: Σε μια ιστορική τελετή η ενθρόνιση του νέου βασιλιά των Ζουλού

Σε μία ιστορική τελετή ενθρόνισης όπου συγκεντρώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι στην πόλη Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής, έγινε η στέψη του νέου βασιλιά των Ζουλού.

Ο βασιλιάς Misuzulu ka Zwelithini αναγνωρίστηκε επισήμως ως μονάρχης από τον Νοτιοαφρικανό πρόεδρο, Σίριλ Ραμαφόζα που του έδωσε πιστοποιητικό αναγνώρισης.

Επρόκειτο για την πρώτη τελετή στέψης Ζουλού από το 1994 οπότε και έγινε δημοκρατία η Νότια Αφρική.

Η ενθρόνιση τού νέου βασιλιά κλείνει έναν μακρύ και επεισοδιακό κύκλο γεμάτο οικογενειακές έριδες και δικαστικές διαμάχες για την εξεύρεση διαδόχου του βασιλιά Goodwill Zwelithini που πέθανε πέρυσι.

Ήταν ο μακροβιότερος μονάρχης στο θρόνο των Ζουλού, με θητεία σχεδόν μισού αιώνα. Είχε έξι συζύγους και τουλάχιστον 26 παιδιά.

«Κατανοώ πως η ιστορία με επέλεξε αυτή τη στιγμή, όταν οι Ζουλού βρίσκονται ενώπιον λογής προκλήσεων. Οι προκλήσεις είναι η φτώχεια, η ανεργία, η έλλειψη εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση και την συστημική ηγεσία, η κλιματική αλλαγή και η επισιτιστική επισφάλεια» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο βασιλιάς Μισουζούλου, στην πρώτη ομιλία του στο λαό του, εκφράζοντας την ελπίδα πως θα γίνει ο «καταλύτης» για μια θετική αλλαγή.

H τελετή που πραγματοποιήθηκε στο στάδιο Moses Mabhida παρουσία πολλών ντόπιων και ξένων αξιωματούχων, συνοδεύτηκε από τραγούδια και χορούς. Και καθώς ήταν η πρώτη μετά το 1971 στη Νότια Αφρική του απαρτχάιντ, o νέος βασιλιάς είναι ο πρώτος που αναγνωρίζεται από μαύρο πρόεδρο.

