Nicki Aycox: Πέθανε στα 47 της η «Meg» του «Supernatural»

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 47 ετών έχασε η ηθοποιός Nicki Aycox. Είχε γίνει γνωστή από τον ρόλο της ως «Meg Masters» στο «Supernatural».

Συγγενικό της πρόσωπο επιβεβαίωσε την είδηση του θανάτου. «Η όμορφη, έξυπνη, απίστευτα ταλαντούχα και αγαπημένη μου κουνιάδα, Nicki Aycox Raab, πέθανε χθες με τον αδελφό μου, Matt Raab, στο πλευρό της» έγραψε. «Ήταν σίγουρα μαχήτρια και όλοι όσοι την γνώριζαν την αγαπούσαν».

Παρότι δεν αναφέρθηκε στην αιτία του θανάτου της, η ίδια είχε ανακοινώσει προ μηνών ότι είχε διαγνωστεί με λευχαιμία.

«Αρρώστησα πολύ και νόμιζα ότι είχα Covid τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Λοιπόν, τα πράγματα έφτασαν στο απροχώρητο. Κατέληξα σε νοσοκομείο, όπου διαγνώστηκε λευχαιμία» είχε αναφέρει τον Μάρτιο του 2021.

Ο Eric Kripke, ο οποίος «υπέγραφε» το Supernatural, αναφέρθηκε στην απώλειά της, εκφράζοντας τη «στεναχώρια» του για την πρόωρη απώλειά της. «Ήταν απολαυστική (...). Θαύμαζα το πώς έκανε μια απλή λέξη όπως το "ανιαρή" θρυλική» σημείωσε.

Ο Aycox εμφανίστηκε στην πρώτη και τέταρτη σεζόν του Supernatural και είχε παίξει και σε σειρές όπως Cold Case, Providence, Over There, ED και Dark Blue. Η τελευταία της ταινία ήταν η ταινία Dead on Campus του 2014.

Με πληροφορίες από People