Νετανιάχου προς πολίτες Ιράν: Σύντομα θα απελευθερωθείτε από την τυραννία και τη θεοκρατία

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, απηύθυνε μήνυμα προς τον λαό του Ιράν, διαβεβαιώνοντάς τους ότι «το Ισραήλ στέκεται στο πλευρό σας» και πως θα απελευθερωθούν από τη «θεοκρατία».

Σε δήλωσή του μέσω βίντεο στα αγγλικά, ο Νετανιάχου επιχείρησε να εκφράσει τη συμπαράσταση του Ισραήλ στους πολίτες του Ιράν και να καταδικάσει τη στάση του ιρανικού καθεστώτος.

«Κάθε μέρα βλέπετε ένα καθεστώς που σας καταπιέζει, ενώ ταυτόχρονα επικαλείται την υπεράσπιση του Λιβάνου και της Γάζας», ανέφερε. «Ωστόσο, αυτό το καθεστώς βυθίζει καθημερινά τη χώρα σας και ολόκληρη την περιοχή σε μεγαλύτερο σκοτάδι και σε πολεμικές συγκρούσεις».

Ο Νετανιάχου τόνισε ότι «με κάθε στιγμή που περνά, το ιρανικό καθεστώς σπρώχνει τον ευγενή περσικό λαό προς την άβυσσο», προσθέτοντας ότι «η συντριπτική πλειονότητα των Ιρανών γνωρίζει πως η ηγεσία τους δεν ενδιαφέρεται για τους πολίτες. Αν πραγματικά νοιαζόταν, θα σταματούσε να ξοδεύει δισεκατομμύρια σε άσκοπους πολέμους στη Μέση Ανατολή και θα επένδυε στη βελτίωση της καθημερινής σας ζωής». Παρότρυνε τους Ιρανούς να φανταστούν πώς τα χρήματα που δαπανώνται για πυρηνικά όπλα και ξένες συγκρούσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, και τις απαραίτητες υποδομές του έθνους.

The people of Iran should know - Israel stands with you pic.twitter.com/MfwfNqnTgE