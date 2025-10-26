Νέος Ψυχρός Πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας για τα ορυκτά της Αργεντινής

Η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει την Αργεντινή να περιορίσει την αυξανόμενη επιρροή της Κίνας, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες και μεγάλες τράπεζες της Wall Street εργάζονται για ένα οικονομικό πακέτο διάσωσης ύψους 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς το Μπουένος Άιρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, είχε πρόσφατες επαφές με τον Αργεντινό ομόλογό του, Λουίς Καπούτο, με αντικείμενο τον περιορισμό της κινεζικής πρόσβασης στους φυσικούς πόρους της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων ορυκτών. Παράλληλα, οι συνομιλίες περιελάμβαναν τη δυνατότητα ενίσχυσης της πρόσβασης των ΗΠΑ στα αποθέματα ουρανίου της Αργεντινής.

Η Ουάσιγκτον επιχειρεί να αναχαιτίσει την κινεζική επιρροή ενθαρρύνοντας την κυβέρνηση του Χαβιέρ Μιλέι να προχωρήσει σε συμφωνίες με αμερικανικές εταιρείες, με στόχο την τόνωση επενδύσεων σε υποδομές και κρίσιμους τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ντόναλντ Τραμπ: Απειλεί να διακόψει την αμερικανική βοήθεια προς την Αργεντινή εάν ο Μιλέι χάσει τις εκλογές

Η Κίνα αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Αργεντινής μετά τη Βραζιλία και τον κυριότερο αγοραστή αγροτικών προϊόντων της. Εκπρόσωπος του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε πως «η σταθεροποίηση της Αργεντινής αποτελεί προτεραιότητα για την Αμερική· μια ισχυρή και σταθερή Αργεντινή συμβάλλει σε μια ευημερούσα Δύση».

Καθώς η κυβέρνηση Μιλέι παλεύει να συγκρατήσει τον υπερπληθωρισμό και να εφαρμόσει σκληρές μεταρρυθμίσεις, στρέφεται ολοένα και περισσότερο προς την Ουάσιγκτον για οικονομική υποστήριξη. Μετά τις δραστικές περικοπές δαπανών και τα αντιλαϊκά μέτρα, η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες πληρωμές χρέους και εξαντλημένα δημόσια ταμεία.

Αργεντινή: Η Ουάσιγκτον προσφέρει «σανίδα σωτηρίας»

Μετά την υποχώρηση του κόμματος Μιλέι σε επαρχιακές εκλογές και τη συνακόλουθη πτώση του πέσο, ξεκίνησαν επαφές με τις ΗΠΑ για χρηματοδοτική στήριξη. Ο Καπούτο ταξίδεψε στην Ουάσιγκτον, όπου συμφωνήθηκε ένα πακέτο που περιλαμβάνει ανταλλαγή συναλλάγματος ύψους 20 δισ. δολαρίων με το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών και ένα ακόμη δάνειο 20 δισ. από τράπεζες, το οποίο ακόμη διαμορφώνεται.

Κεντρικό σημείο των διαπραγματεύσεων είναι η πίεση προς το Μπουένος Άιρες να περιορίσει την κινεζική παρουσία στη χώρα. Εάν η Κίνα αποκλειστεί, οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν στρατηγικό πλεονέκτημα σε μια περίοδο κλιμακούμενων εμπορικών εντάσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Η Κίνα έχει ήδη περιορίσει τις εξαγωγές σπάνιων γαιών, κρίσιμων για τη βιομηχανία τεχνολογίας, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με νέους δασμούς 100% από την 1η Νοεμβρίου. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συναντηθούν αργότερα τον Οκτώβριο στη Νότια Κορέα.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι θεωρεί την επιρροή της Κίνας στη Λατινική Αμερική ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Ο επικεφαλής της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ, ναύαρχος Άλβιν Χόλσεϊ, είχε δηλώσει στο Κογκρέσο πως «η Κίνα επιτίθεται στα αμερικανικά συμφέροντα από όλες τις κατευθύνσεις».

Κατά τη διάρκεια συνάντησης στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ προειδοποίησε τον Μιλέι: «Μπορείς να κάνεις εμπόριο με την Κίνα, αλλά τίποτα παραπάνω. Αν πρόκειται για στρατιωτικά θέματα, θα ήμουν πολύ απογοητευμένος». Ο Μπέσεντ επιβεβαίωσε πως ο Μιλέι έχει δεσμευθεί να «απομακρύνει την Κίνα από την Αργεντινή», ενώ πρόσθεσε ότι «δεν θέλουμε ένα ακόμη αποτυχημένο ή ελεγχόμενο από την Κίνα κράτος στη Λατινική Αμερική».

Η Κίνα, ωστόσο, δεν μένει αδρανής. Η πρεσβεία της στο Μπουένος Άιρες καταδίκασε τις δηλώσεις Μπέσεντ ως «ψυχροπολεμική νοοτροπία» που υπονομεύει την ανεξαρτησία της Λατινικής Αμερικής. Ο Μιλέι, σε τηλεοπτική συνέντευξη, διέψευσε ότι η κυβέρνησή του σκοπεύει να διακόψει σχέσεις με την Κίνα, επισημαίνοντας ότι κορυφαίοι αξιωματούχοι του είχαν πρόσφατα επαφές με Κινέζους ομολόγους στο πλαίσιο των συναντήσεων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Η σύγκρουση ΗΠΑ–Κίνας για την επιρροή στην Αργεντινή προμηνύει έναν νέο γύρο γεωοικονομικών εντάσεων στη Λατινική Αμερική, όπου η Ουάσιγκτον επιχειρεί να ανακτήσει χαμένο έδαφος απέναντι σε ένα Πεκίνο που επενδύει μαζικά σε υποδομές, ενέργεια και ορυκτά.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal