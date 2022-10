Νεκρά δυο παιδιά, τραυματίας η μητέρα μετά από επίθεση των σκύλων της οικογένειας

Δύο παιδιά έχασαν την ζωή τους και η μητέρα τους νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μετά από επίθεση που δέχθηκαν από τα δύο σκυλιά της οικογένειας έξω από το σπίτι τους στο Τενεσί, σύμφωνα με τις αρχές.

Μέλη της οικογένειας δήλωσαν ότι η Κίρστι Τζέιν Μπενάρντ, 30 ετών, υπέστη πολλαπλά τραύματα όταν προσπάθησε να τραβήξει τα σκυλιά ράτσας πίτμπουλ από τον 5 μηνών γιο της, Όλας Ντιν και την 2 ετών κόρη της, Λίλι Τζέιν, που σκοτώθηκαν κατά την επίθεση.

«Έβαλε το σώμα της πάνω στη Λίλι για να προσπαθήσει να την προστατεύσει όταν ξεκίνησε η επίθεση», δήλωσε ο θείος του συζύγου της Κίρστι, Τζεφ Γκίμπσον, στο USA Today. «Και τα δύο [σκυλιά] άρχισαν να της επιτίθενται ενώ εκείνη βρισκόταν πάνω στη Λίλι».

Και τα δύο παιδιά πέθαναν ακαριαία, σύμφωνα με ανάρτηση στο Twitter από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Σέλμπι.

SCSO detectives are on scene at the 700 block of Sylvan Road near Shelby Forest State Park, where at about 3:30 pm two family dogs attacked a 2-year-old girl, a 5-month-old boy, and their mother in the home. The children were pronounced deceased on the scene. 1/2 pic.twitter.com/2IzlBedyjs