Νέες απειλές Ερντογάν κατά της Ελλάδας: «Μην τα βάζετε μαζί μας»

Απειλές κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε για ακόμη μία φορά ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας για τις «προκλήσεις» της Αθήνας στο Αιγαίο Πέλαγος.

Συγκεκριμένα, ο Ερντογάν, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων, Anadolu είπε: «Μην τα βάζετε μαζί μας. Δεν τσακωνόμαστε μαζί σας στο Αιγαίο».

Όπως ανέφερε σε άλλο σημείο, αν η Ελλάδα συνεχίσει να «παρεκτρέπεται στο Αιγαίο» τότε η Τουρκία «θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο».

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη συνέχεια ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε την απειλή που είχε κάνει και στο παρελθόν κατά της Ελλάδας λέγοντας πως «μπορεί να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ».

Οι εν λόγω επιθετικές δηλώσεις έρχονται μόλις μερικές ώρες αφότου τουρκικά μέσα ενημέρωσης μίλησαν για τριμερή συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων Ελλάδας, Τουρκίας, Γερμανίας την Παρασκευή στις Βρυξέλλες για την τόνωση των ελληνοτουρκικών διαύλων επικοινωνίας.

Στο τραπέζι των συνομιλιών κάθισαν ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας Ιμπραχίμ Καλίν, ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Καγκελαρίας, Γενς Πλέτνερ και η διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του Έλληνα πρωθυπουργού Άννα-Μαρία Μπούρα.

If Greece continues to act out in the Aegean, Türkiye will do what is necessary, says President Erdogan, repeating his warning: 'We may come suddenly one night'