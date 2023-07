Νέα Ζηλανδία: Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς στο Όκλαντ

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς στο Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου ως δράστη, την ημέρα που ξεκινούν οι αγώνες του παγκόσμιου κυπέλλου ποδοσφαίρου γυναικών.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Κρις Χίπκινς ανέφερε ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε απειλή για την εθνική ασφάλεια εξαιτίας της επίθεσης και πρόσθεσε ότι το Μουντιάλ, που οργανώνει η χώρα του από κοινού με την Αυστραλία, θα αρχίσει κανονικά.

Για τις συνθήκες της επίθεσης, ο μεταβατικός αρχηγός της νεοζηλανδικής αστυνομίας, Σάνι Πατέλ ανέφερε ότι ο δράστης «πήγε σε κτίριο» και πυροβόλησε «με το όπλο του».

«Φθάνοντας στους υψηλότερους ορόφους του κτιρίου, ο άνδρας κλείστηκε στον κλωβό του ανελκυστήρα και το προσωπικό μας προσπάθησε να κάνει διάλογο μαζί του. Έριξε κι άλλους πυροβολισμούς και βρέθηκε νεκρός λίγη ώρα αργότερα», σύμφωνα με τον Πατέλ.

Στην περιοχή αναπτύχθηκε «ισχυρή» δύναμη της αστυνομίας μετά το συμβάν που απέκλεισε τη ζώνη, σύμφωνα με την αστυνομία, που έστειλε επίσης ελικόπτερο στην περιοχή.

«Αυτό που συνέβη είναι προφανώς ανησυχητικό», πάντως «διαβεβαιώνουμε το κοινό ότι [...] η κατάσταση έχει ελεγχθεί και ότι επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας.

