Ένα ακόμα αεροσκάφος Antonov συνετρίβη στη Ρωσία, αυτή τη φορά με 8 επιβαίνοντες.

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν τις πρώτες εικόνες από το σημείο της τραγωδίας, μεταδίδοντας πως «δεν υπάρχουν ελπίδες για επιζώντες» ανάεμσα στα συντρίμμια.

Το αεροσκάφος τύπου Antonov AN-12 φέρεται να συνετρίβη στη Σιβηρία. Τα ίχνη του ρωσικού μεταγωγικού είχαν χαθεί στην κεντρική Ρωσία. Το ελικοφόρο αεροσκάφος «εξαφανίστηκε» από τα ραντάρ, ενώ πετούσε κοντά στην πόλη Ιρκούτσκ, 4.200 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας.

Images emerge from An-12 cargo plane crash site in Russia's Siberia



It's reported that everyone on board died in the incident near Irkutsk.https://t.co/vtRF8xlBe2 pic.twitter.com/DAMtRhJDdC